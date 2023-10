UAH – Actualités

Les tests en orbite du LM LINUSS™ effectués par l’université ouvrent la voie à la prochaine génération de leaders spatiaux de l’Alabama.

L’Université d’Alabama à Huntsville (UAH) a annoncé aujourd’hui avoir développé un logiciel de cybersécurité pour le Commandement de la défense spatiale et antimissile de l’armée américaine (USASMDC). Le logiciel a commencé les tests de performances sur l’un des démonstrateurs technologiques CubeSats de Lockheed Martin (NYSE : LMT) In-space Upgrade Satellite System (LM LINUSS™). Le logiciel, Small Satellite Defender, est un système de détection d’intrusion conçu pour les petits satellites.

Le Small Satellite Defender – créé par les étudiants de l’UAH, le personnel du Centre de recherche et d’éducation sur la cybersécurité (CCRE) de l’UAH et les ingénieurs en cybersécurité de l’USASMDC – continuera de fonctionner pendant plusieurs semaines en collectant des données et en les transmettant périodiquement à la station au sol. Les étudiants sont membres de l’équipe Space Testing and Resiliency Simulation, ou STARS, qui effectue des recherches et du développement sur de petits satellites pour l’USASMDC.

« Nous sommes extrêmement fiers de nos étudiants. À l’origine, ils ont écrit le logiciel et l’ont complété pour l’USASMDC, puis Lockheed Martin nous a contacté pour collaborer avec leur programme LM LINUSS™ », a déclaré le Dr Tommy Morris, directeur de l’UAH CCRE, qui fait partie du système de l’Université d’Alabama. « Nos étudiants ont restructuré leur code pour qu’il fonctionne sur LM LINUSS™, ont réussi des tests sur un modèle de laboratoire de Lockheed Martin et ont développé un plan de tests en vol avec les ingénieurs de Lockheed Martin. »

Le Small Satellite Defender fonctionne avec une consommation relativement faible, surveille les menaces spécifiques aux satellites et nécessite une très faible bande passante. Le logiciel collecte des données pendant plusieurs semaines et transmet périodiquement le statut cybernétique à la station au sol. Les premiers résultats des tests indiquent que le logiciel Small Satellite Defender a fonctionné comme prévu et que l’application a réussi tous les tests en vol.

Lockheed Martin a commencé ses opérations en orbite début 2023 avec le LM LINUSS™ CubeSats. Le système satellitaire financé en interne faisait partie de la mission de Lockheed Martin visant à valider les capacités de manœuvre essentielles par le biais d’opérations de rendez-vous et de proximité pour les futures missions de mise à niveau et d’entretien de l’espace.

« Nous sommes ravis que LM LINUSS™ soit utilisé au-delà de ses objectifs de mission initiaux, ce qui démontre à quel point Lockheed Martin est à la pointe de l’innovation en reconfigurant les missions satellites en orbite », a déclaré Bob Behnken, directeur de l’accélération technologique de Lockheed Martin pour leur organisation Ignite. . «Nous sommes fiers de nous associer à l’UAH pour offrir cette opportunité STEM unique à leurs étudiants et contribuer à renforcer la cyber-résilience.»

Une priorité à l’échelle de l’État

UAH est membre de l’initiative de développement éducatif et de cybersécurité des communautés mal desservies de l’USASMDC ou SUCCEED. SUCCEED a commencé comme une initiative conjointe entre l’USASMDC et l’UAH visant à créer un vivier de talents et à atteindre les étudiants des lycées et universités mal desservis à travers l’État et au-delà.

« Nos étudiants ouvrent la voie aux programmes de recherche et développement en cybersécurité. Leur agilité et leurs connaissances permettent de plus grandes collaborations comme celle-ci avec nos partenaires industriels et gouvernementaux. L’UAH est heureux de voir nos diplômés s’engager également dans des initiatives de cybersécurité dans tout l’État. Rien que sur le projet, des anciens élèves de l’UAH travaillaient pour l’USASMDC. Nous félicitons nos étudiants et diplômés travaillant dans le cyberespace », Dr Charles L. Karr, président de l’UAH.

L’État de l’Alabama s’efforce de renforcer sa main-d’œuvre STEM. Grâce à diverses initiatives technologiques, les universités de tout l’État sont encouragées à créer un lien vers la base industrielle. L’ingénierie de la cybersécurité est l’une des priorités majeures.

« Pour recruter, conserver et développer les emplois du 21e siècle en Alabama, nous devons encourager les générations futures de travailleurs bien formés dans les filières STEM. La démonstration en orbite du Small Satellite Defender d’UAH, rendue possible par le LM LINUSS™ de Lockheed Martin, est un outil clé dans le développement de ces compétences et constitue l’un des premiers succès de notre initiative à l’échelle de l’État appelée Strengthening Alabama’s Critical Infrastructure Resiliency, connue sous l’acronyme SACIR. . Le secteur technologique constitue un pilier important de l’économie de l’Alabama, et ces programmes contribuent à garantir sa santé », a déclaré le lieutenant-gouverneur Will Ainsworth.