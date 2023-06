U23 Giro d’Italia: 31 coureurs disqualifiés pour s’être accrochés à des véhicules jusqu’au col du Stelvio lors d’un événement Next Gen | Nouvelles du cyclisme

Le col du Stelvio est une ascension épuisante pour les cyclistes – et jeudi, 31 coureurs ont opté pour une assistance qui a conduit à la disqualification

Plus de 30 coureurs ont été disqualifiés du Giro d’Italia U23 après avoir été filmés accrochés aux voitures et motos de l’équipe lors de la célèbre ascension du col du Stelvio.

Le jury de la course a exclu 24 coureurs mercredi soir après avoir examiné les vidéos prises par les fans, et en a disqualifié sept autres jeudi matin.

La quatrième étape de mercredi était l' »étape reine » de la course, rebaptisée Giro Next Gen. Elle s’est terminée par la prestigieuse et difficile ascension du Stelvio.

Les fans se sont alignés sur les côtés de la montée et les coureurs ont semblé ne pas remarquer qu’ils étaient filmés alors qu’ils enfreignaient de manière flagrante les règles, certains bavardant et riant entre eux alors qu’ils s’accrochaient aux côtés et à l’arrière des voitures de l’équipe.

Parmi les coureurs disqualifiés, 24 étaient italiens et sept étrangers, dont le cycliste belge Tijl De Decker, qui a remporté cette année Paris-Roubaix U23. Quatre membres du personnel de l’équipe et leurs voitures d’équipe ont également été exclus de la course.

« Ce que nous avons vu était vraiment offensant pour ceux qui interprètent correctement ce sport », a déclaré jeudi le président de la fédération italienne de cyclisme, Cordiano Dagnoni. « Ce sont des images qui font vraiment mal.

« C’est juste d’appliquer les règles et je suis surtout déçu du comportement des directeurs sportifs dans les voitures des équipes, car ils devraient être les premiers à apprendre aux jeunes à respecter les règles. »

Les coureurs et les équipes pourraient faire face à de nouvelles sanctions de la part de la fédération ou même de l’Union cycliste internationale.

L’équipe ASD GC Sissio a vu quatre de ses cinq coureurs expulsés, tandis que les autres équipes italiennes Ciclista Rostese et Technipes ont perdu trois coureurs chacune.

« J’ai demandé [race organizers] RCS Sport invite au moins la moitié des équipes italiennes », a déclaré Dagnoni. « À ce stade, après avoir vu le comportement de nos équipes et de nos cyclistes, je n’ai plus envie de recommander qu’ils soient invités à l’avenir. Je laisserai RCS Sport libre d’inviter les équipes à leur discrétion. »