U2 fait le point sur l’état de santé du batteur Larry Mullen Jr

U2 a partagé une mise à jour sur la santé de son batteur Larry Mullen Jr.

En 2022, Mullen Jr a cité des dommages à ses « coudes, genoux » [and] cous », qu’il « a eu la chance de jeter un œil » pendant la pandémie de COVID. Il a dit qu’il n’était pas sûr de pouvoir tourner avec U2 dans un avenir prévisible.

En raison de ces blessures liées aux tambours, qu’il a décrites comme des « dommages en cours de route », Mullen a déclaré qu’il « aimerait prendre un peu de temps… pour me guérir ». Il a été rapporté qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour soigner ses blessures.

Alors qu’il se remettait de son opération au cou, Mullen Jr a pris la décision de se retirer de la résidence U2 à Las Vegas Sphere. À l’époque, le bassiste de U2, Adam Clayton, avait déclaré : « Tout le groupe et je suis sûr que le public va être très triste et Larry nous manquera. Il veut revenir, il veut pouvoir avoir une longue carrière et continuer à jouer de la batterie pour soigner ces blessures.

Aujourd’hui, les auteurs du hit « Beautiful Day » ont fait le point sur la santé et la guérison du batteur. Clayton et le guitariste de U2, The Edge, sont apparus en tant qu’invités dans l’émission Apple Music 1 de Zane Lowe.

Après avoir été interrogé sur ce qu’ils pensaient de l’expérience de Mullen après que le batteur ait assisté à l’avant-dernier concert de la résidence de U2 à Las Vegas, regardant ses camarades du groupe prendre le contrôle de la MSG Sphere, The Edge a partagé : « Je dirais qu’il a probablement adoré ça à plusieurs niveaux et C’était probablement aussi : « J’ai hâte d’y retourner. Oups, désolé.

Le guitariste a ajouté : « La bonne nouvelle est que Larry s’améliore chaque semaine et nous allons faire du bruit avec lui en un rien de temps. Nous sommes donc très excités à ce sujet.

U2 avait déjà parlé de jouer sa résidence à Vegas sans que Mullen et Clayton l’aient dit au Étoile du jour le journal Filaire colonne (via Miroir irlandais) que « Tout le groupe et je suis sûr que le public va être très triste et que Larry nous manquera. Il veut revenir, il veut pouvoir avoir une longue carrière et continuer à jouer de la batterie pour soigner ces blessures.

Bono a rendu hommage à Mullen lorsqu’il a assisté à l’avant-dernier spectacle de leur résidence au MSG Sphere à Vegas et a partagé : « C’est l’homme qui a épinglé la note sur le tableau d’affichage de la Mount Temple Comprehensive School il y a toutes ces années. Et nous sommes très reconnaissants de l’avoir fait et d’être ici avec nous ce soir. Nous lui souhaitons un prompt, prompt et prompt rétablissement. Nous t’aimons, Larry Mullen Jr.

L’année dernière, U2 a expliqué comment Mullen « avait tout donné » lors de l’enregistrement de leur single « Atomic City ». En réfléchissant à Mullen Jr qui a écrit « Atomic City » à Zane Lowe sur Apple Music 1, Bono a déclaré : « C’est vraiment délicat pour lui. Et il est venu la nuit avant qu’on l’enregistre à Sound City. Tant d’histoires dans ce studio. Et Edge voulait qu’on y aille. Et Larry y est allé la veille au soir pour s’en assurer. Il ne savait pas s’il pouvait jouer pendant une heure ou… il ne savait pas s’il pouvait jouer pendant 15 minutes. Et il a juste joué la tempête.

The Edge a ajouté : « John [Mullen Jr’s drum technician] disait qu’il aimait tellement le son de la pièce qu’il a fini par jouer pendant environ trois heures.

Le groupe a également partagé que les progrès sur leur nouvel album sont « quelque peu liés » à Mullen et à son rétablissement. Dans une interview avec Mojo, Clayton a partagé : « Commencer à travailler sur de nouvelles chansons est quelque peu lié à la situation de Larry. Pourrait-il s’engager dans un projet d’album ? Je ne sais pas. »

Par ailleurs, U2 a récemment partagé une nouvelle chanson intitulée « Happiness », initialement enregistrée en 2004.

La chanson a été composée lors des sessions de l’album ‘How To Dismantle An Atomic Bomb’ des rockers irlandais en 2004 et devrait figurer sur l’album fantôme ‘How To Re-Assemble An Atomic Bomb’ aux côtés des chansons précédemment publiées ‘Country Mile’. et « Photo de toi (X + W) ».