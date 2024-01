U2 en tête des 10 clips les plus fous tournés à Vegas | Musique

Tout a commencé avec Bono à l’arrière d’une camionnette de blanchisserie.

C’est ce que le chanteur de U2 et ses camarades voyageaient subrepticement depuis leur premier concert au Thomas & Mack Center jusqu’au centre-ville de Las Vegas le 12 avril 1987, lorsqu’ils tournaient le clip de « I Still Haven’t Found What I’m Looking ». Pour.”

Avec Bono embrassant des inconnus, grimpant sur le capot de voitures de sport tournant au ralenti aux feux rouges, donnant des claques à des enfants aux yeux de soucoupe après l’heure du coucher, le clip reste l’un des clips vidéo les plus célèbres jamais tournés ici, trois décennies après les faits.

Mais même si « I Still Haven’t Found What I’m Looking For » continue de figurer en tête de liste des clips les plus emblématiques tournés à Vegas, il n’est pas le seul, puisque des dizaines d’artistes, de Bruno Mars à Florida Georgia Line, en passant par Calvin Harris, Sam Smith a tourné des vidéos ici.

Voici neuf autres vidéoclips parmi les plus fous de Vegas :

Aimant monstre, « Spacelord »

Tournée en grande partie à l’extérieur du Plaza avec sa canopée de lumières étincelantes, cette vidéo extrêmement rock et inspirée de la guitare aérienne vous donnera l’impression que vos globes oculaires ont été remplacés par une paire d’ampoules au néon palpitantes. Venez pour la lueur de 100 000 watts, restez pour les feux d’artifice, les danseurs en tenues rouges moulantes, les hommes âgés torse nu avec « mère » griffonné sur la poitrine et une apparition de l’ancienne bassiste de Marilyn Manson, Twiggy Ramirez.

Ellie Goulding, « Dans mon esprit »

C’est le rêve de presque tout le monde de monter à cheval dans un casino, puis d’emmener la créature au salon de coiffure avant de terminer la soirée en faisant pleuvoir de l’argent sur le toit du casino El Cortez. La popster britannique Elli Goulding coche toutes ces cases ici. Bravo!

Imaginez des dragons, « suivez-vous »

Tournée dans un magnifique théâtre vénitien vacant, cette vidéo sans chemise et rehaussée de fausses moustaches présente les stars de “It’s Always Sunny In Philadelphia” – et de vrais mari et femme – Rob McElhenney et Kaitlin Olson assistant à un concert privé des Imagine Dragons. pour le plus grand plaisir des seconds et la consternation des premiers – il avait espéré The Killers. En parlant de ça…

Les tueurs, « l’homme »

Les Killers ont tourné un certain nombre de vidéos dans leur ville natale, mais ce clip, dans lequel le leader Brandon Flowers incarne cinq archétypes masculins différents de Vegas : joueur, homme à dames, numéro de salon, casse-cou à la Evel Knievel, chanteur de karaoké, qui voient tous bien les temps cèdent la place aux bad beats – est peut-être la plus pure distillation des fortunes toujours changeantes inhérentes à la ville d’où ils sont originaires.

Flo Rida, “Comment je me sens”

Le rappeur Flo Rida, qui a fréquenté l’UNLV pendant un certain temps, retourne sur son terrain de jeu universitaire dans cette vidéo chic, inspirée de Nina Simone et inspirée de “Great Gatsby”, tournée à Planet Hollywood et dans le Pussycat Dolls Burlesque Saloon du casino, désormais fermé, où les cigares sont soufflé et Seagrams Gin est versé dans un exemple très frappant de placement de produit. Hé, ces tournages vidéo ne sont pas rentables, tu sais ?

Afrojack et Steve Aoki avec Miss Palmer, « No Beef »

Ces deux producteurs DJ superstars d’EDM s’associent pour faire une descente dans les magasins de souvenirs de Vegas avec des chapeaux de cowboy en mousse surdimensionnés, allumer une tonne de feux d’artifice, avaler de l’élixir Afroki qui améliore l’humeur et se faire tatouer la poitrine assortis. Mardi typique pour nous.

Starship, “Nous avons construit cette ville”

Certains diront peut-être que cette « City » devrait être rasée, étant donné que la chanson en question a été désignée comme la pire chanson des années 80 dans un sondage « Rolling Stone » de 2011, tandis que les magazines « GQ » et « Complex » l’ont également classée parmi les les chansons les plus merdiques de tous les temps. Oui, cette vidéo, avec ses dés géants et ses images sur fond vert de Fremont Street, est suffisamment ringarde pour provoquer des crampes d’estomac chez les intolérants au lactose, mais comme les Twinkies frits et les margaritas d’un pied de long colportées dans ledit quartier, certaines choses sont tellement mauvais qu’ils sont plutôt bons.

Les lèvres enflammées, « Réalisez-vous ??

De faux lapins et de vrais éléphants envahissent Fremont Street dans cette vidéo béatifiante où des lapins et des danseurs costumés s’ébattent avec le chanteur de Flaming Lips Wayne Coyne, qui lévite à un moment donné. Vous aussi, vous aurez l’impression de flotter dans les airs pendant ce clip merveilleux.

Katy Perry, “Se réveiller à Vegas”

Vegas était autrefois connue pour ses buffets, et fidèle à ce passé surchargé, Katy Perry propose un assortiment de signatures de Sin City – célébrants de mariage d’Elvis, machines à sous à gogo, suites somptueuses, encore plus d’éléphants sur Fremont Street (quand est-ce devenu une chose ?) – dans un scénario très Vegas-y où une séquence de victoires prend invariablement fin. Hé, c’est ce que tu obtiens en expulsant Penn et Teller de leur chambre d’hôtel.

