U-Turn : Biden va annuler la politique de Trump et retourner à l’agence accusée de parti pris anti-israélien

L’administration Biden a signalé son intention de rejoindre l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de contrer potentiellement l’influence de la Chine sur le groupe, annulant une décision politique majeure de l’ère Trump.

Hugh Dugan, ancien directeur principal des affaires de l’organisation internationale au Conseil de sécurité nationale sous l’administration Trump, a déclaré à Fox News Digital que le désir américain de rester impliqué dans le groupe malgré le peu de changement dans son fonctionnement montre un désir « juvénile » d’acceptation mondiale. .

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital que l’administration Biden « croit fermement que les États-Unis doivent être présents et actifs sur la scène mondiale partout où les intérêts américains peuvent être protégés et avancés ».

Ces intérêts comprennent « l’élargissement de l’accès à l’éducation, la préservation du patrimoine culturel, la protection des journalistes, l’élaboration des meilleures pratiques pour les technologies nouvelles et émergentes, l’éducation sur l’Holocauste, et bien plus encore », a déclaré le porte-parole.

Une délégation de diplomates américains a remis la semaine dernière une lettre à la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, demandant sa réadmission dans le groupe. L’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’UNESCO, l’envoyé américain Chris Hegadorn citant un parti pris anti-israélien au sein de l’organisation et une bureaucratie opaque.

Dans un dernier discours devant l’organe directeur, Hegadorn a exhorté l’UNESCO à envisager des réformes importantes. Il a appelé l’UNESCO à accélérer les décisions de dépenses et à faire davantage pour prévenir l’extrémisme violent par l’éducation, notamment sur les réseaux sociaux.

Anne Bayefsky, présidente de Human Rights Voices et directrice de l’Institut Touro sur les droits de l’homme et l’Holocauste, a déclaré à Fox News Digital que la décision de Biden de rejoindre l’UNESCO était une « violation flagrante de la volonté de longue date du Congrès ».

« L’idée que les États-Unis doivent payer l’ONU, et ses organes et agences qui violent de manière flagrante les intérêts américains, afin de promouvoir les intérêts américains sur la Chine ou Israël ou quoi que ce soit d’autre, tourne la logique à l’envers », a déclaré Bayefsky. « Étant donné qu’il existe tant d’autres moyens plus importants pour contrer l’influence chinoise si nous le voulions, l’histoire de la Chine ici est une feuille de vigne pour l’administration Biden qui critique Israël. »

« C’est une rupture absolument choquante par rapport à des décennies d’accord bipartisan sur la politique du Congrès qui a constamment donné la priorité à un règlement négocié du conflit arabo-israélien », a-t-elle ajouté, soulignant que rejoindre l’UNESCO et verser « des centaines de millions » au groupe « boulverse la politique étrangère américaine ». et la vision de longue date du Congrès. »

L’administration Biden a clairement indiqué qu’elle avait l’intention de rejoindre l’UNESCO peu après l’entrée en fonction du président Biden. Le président prévoit de demander un crédit de 150 millions de dollars au Congrès pour l’exercice 2024 pour payer l’UNESCO, avec des paiements similaires à suivre dans les années à venir.

Azoulay a remis lundi la lettre aux États membres de l’UNESCO, date à laquelle le Japon et d’autres États membres ont proposé la convocation d’une session extraordinaire de la Conférence générale pour examiner la proposition américaine, sur laquelle le Département d’État prévoit une réponse « dans les prochains jours, » a déclaré le porte-parole.

« L’UNESCO influence notre compréhension internationale commune sur des questions telles que l’évolution de l’intelligence artificielle, la responsabilité des nations de respecter la liberté des médias, le bilan incommensurable de l’Holocauste et la protection du patrimoine mondial de manière à la fois immédiate et progressive », a déclaré le porte-parole du Département d’État. ajoutée.

Depuis que les États-Unis ont quitté le groupe, la Chine est devenue l’un des plus grands donateurs de l’UNESCO, selon le Wall Street Journal (WSJ). Les États-Unis considèrent un retour à l’UNESCO comme un effort nécessaire pour rétablir l’influence dans l’organisation en raison de son rôle croissant en tant que forum pour élaborer des lignes directrices pour l’intelligence artificielle (IA) émergente et d’autres technologies sensibles.

Les États-Unis chercheront également à fournir un financement supplémentaire de 10 millions de dollars pour soutenir des programmes axés sur la préservation culturelle – en particulier en Ukraine et l’éducation sur l’Holocauste.

Dugan, qui a servi sous la direction de quelque 11 ambassadeurs américains auprès de l’organisme mondial, a spécifiquement critiqué les démocrates pour s’être sentis « gênés ou honteux » d’avoir publiquement poursuivi des intérêts au sein de ces groupes et cédé à Besoins financiers de l’UNESCO sans récupérer ce dont les États-Unis ont besoin ou ce qu’ils veulent du groupe.

« Cette idée que si nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas populaires, ou que… nous ne sommes pas aimés par eux – c’est une approche tellement juvénile de notre participation à ces grandes institutions et que nos intérêts ne sont apparemment pas importants « , a déclaré Dugan, ajoutant que d’autres pays se sentent libres » de poursuivre leurs programmes nationaux par le biais de ces organisations « .

« D’une manière ou d’une autre, les démocrates et l’administration ne croient pas qu’il soit approprié pour les États-Unis de promouvoir leurs intérêts nationaux dans ces organisations, et si nous le faisons, nous sommes interpellés par d’autres à ce sujet, alors nous nous sentons gênés ou honteux, et nous devons expier en participant essentiellement sans critique, en les finançant entièrement et en espérant que les gens nous aiment », a-t-il conclu.

