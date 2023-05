U of I Extension publie le calendrier des camps d’été pour 2023 – Shaw Local

L’extension de l’Université de l’Illinois invite les jeunes à participer aux prochains programmes 4-H.

Le bureau offrira gratuitement des programmes dans les comtés de Bureau, La Salle, Marshall et Putnam cet été.

Quatre programmes d’une heure sont offerts cet été. Le premier, DIY Birdfeeder, enseignera aux jeunes comment construire leur propre mangeoire à oiseaux avec des bâtons de popsicle, de la colle et de la ficelle. Les graines pour oiseaux sont incluses. L’inscription est encouragée, mais pas obligatoire, sauf indication contraire. Contactez Beth Dellatori à [email protected] ou l’établissement hébergeant le programme pour vous inscrire. DIY Birdfeeder sera présenté aux dates suivantes aux endroits suivants :

10h30 Lundi 5 juin : Grand abri du parc Hegeler, à La Salle. L’inscription est obligatoire. Visite LaSalle-il.gov et cliquez sur Park and Rec. Les camps sont gratuits pour les résidents de La Salle et 10 $ pour les non-résidents.

14 h Mardi 6 juin : Walnut Library, 101 Heaton St.

10h30 Mercredi 7 juin : Parc Hopkins à Granville.

13h30 Mercredi 7 juin : Piscine Hennepin, 326 rue Milan, Hennepin.

15 h 15 Mercredi 7 juin : Centre communautaire Lacon, 315 Fifth St.

11 h Jeudi 8 juin : Bibliothèque Ladd, 125 N. Main St.

13 h Vendredi 9 juin : Bibliothèque publique du Pérou, 1409 11th St.

14h00 Mardi 20 juin : Bibliothèque publique Mason, 104 W. Main St., Buda.

15 h Jeudi 22 juin : Magnolia Library, 114 N. Chicago St.

10h00 Mardi 11 juillet : Bibliothèque du canton de Selby, 101 Depot St., DePue.

Le second est un bijou binaire. Au cours de cette session, les jeunes découvriront le code binaire utilisé dans la programmation informatique. Ils apprendront à écrire leur nom et à utiliser des perles pour fabriquer un collier ou un bracelet en code binaire. L’inscription est encouragée, mais pas obligatoire, sauf indication contraire. Contactez Beth Dellatori à [email protected] ou l’établissement hébergeant le programme pour vous inscrire. Les bijoux binaires sont disponibles aux dates suivantes aux endroits suivants :

10h30 Mercredi 21 juin : Parc Hopkins à Granville.

13h30 Mercredi 21 juin : Piscine Hennepin, 326 rue Milan, Hennepin.

15 h 15 Mercredi 21 juin : Centre communautaire Lacon, 315 Fifth St.

11 h Jeudi 22 juin : Bibliothèque Ladd, 125 N. Main St.

14 h Lundi 26 juin : Walnut Library, 101 Heaton St.

13 h Mercredi 28 juin : Bibliothèque publique du Pérou, 1409 11th St.

10h30 Lundi 10 juillet : Hegeler Park grand refuge à La Salle. L’inscription est obligatoire. Visite LaSalle-il.gov et cliquez sur Park and Rec. Les camps sont gratuits pour les résidents de La Salle et 10 $ pour les non-résidents.

14h00 Mardi 1er août : Bibliothèque publique Mason, 104 W. Main St., Buda.

16 h Lundi 11 septembre : Bibliothèque Graves-Hume, 1401 W. Main St., Mendota.

Le troisième programme est celui des bombes à graines. Au cours de cette session, les jeunes apprendront l’importance des fleurs sauvages et des pollinisateurs, puis fabriqueront leurs propres bombes à graines pour faire pousser de belles fleurs sauvages indigènes. L’inscription est encouragée, mais pas obligatoire, sauf indication contraire. Contactez Beth Dellatori à [email protected] ou l’établissement hébergeant le programme pour vous inscrire. Les bombes à graines sont disponibles aux dates suivantes dans les lieux suivants :

13 h Mercredi 5 juillet : Bibliothèque publique du Pérou, 1409 11th St.

10h30 Jeudi 6 juillet : Parc Hopkins à Granville.

13h30 Jeudi 6 juillet : Piscine Hennepin, 326 Milan St., Hennepin.

15 h 15 Jeudi 6 juillet : Centre communautaire Lacon, 315 Fifth St.

10h30 Vendredi 7 juillet : Grand abri du parc Hegeler à La Salle. L’inscription est obligatoire. Visite LaSalle-il.gov et cliquez sur Park and Rec. Les camps sont gratuits pour les résidents de La Salle et 10 $ pour les non-résidents.

14 h Vendredi 7 juillet : Walnut Library, 101 Heaton St.

14 h Lundi 10 juillet : Bibliothèque publique Mason, 104 W. Main St., Buda.

10h00 Mardi 11 juillet : Bibliothèque du canton de Selby, 101 Depot St., DePue.

11 h Jeudi 20 juillet : Bibliothèque Ladd, 125 N. Main St.

14 h Mercredi 2 août : Bibliothèque de l’Ohio, 112 N. Main St.

Le dernier programme d’une heure est le soufflage et la peinture à bulles. Pendant ce temps, les jeunes peindront des projets artistiques uniques avec des bulles et des pailles. L’inscription est encouragée, mais pas obligatoire, sauf indication contraire. Contactez Beth Dellatori à [email protected] ou l’établissement hébergeant le programme pour vous inscrire. La peinture soufflée et bulle est disponible aux dates suivantes aux endroits suivants :

10h30 Vendredi 16 juin : Grand Refuge du Parc Hegeler à La Salle. L’inscription est obligatoire. Visite LaSalle-il.gov et cliquez sur Park and Rec. Les camps sont gratuits pour les résidents de La Salle et 10 $ pour les non-résidents.

14 h Mercredi 28 juin : Bibliothèque de l’Ohio, 112 N. Main St.

11 h Jeudi 29 juin : Bibliothèque Ladd, 125 N. Main St.

13 h Mercredi 12 juillet : Bibliothèque publique du Pérou, 1409 11th St.

14 h Vendredi 21 juillet : Bibliothèque publique Mason, 104 W. Main St., Buda.

15 h Mardi 8 août : Magnolia Library, 114 N. Chicago St.

14 h Mercredi 9 août : Walnut Library, 101 Heaton St.

10h30 Jeudi 10 août : Parc Hopkins à Granville.

13h30 Jeudi 10 août : Piscine Hennepin, 326 Milan St., Hennepin.

15 h 15 Jeudi 10 août : Centre communautaire Lacon, 315 Fifth St.

Des camps de plusieurs jours seront également disponibles. L’inscription est obligatoire pour tous ces camps.

Le camp d’arts créatifs du YMCA de la vallée de l’Illinois aura lieu du 12 au 15 juin au YMCA de la vallée de l’Illinois, 300 Walnut St., Pérou. Les jeunes apprendront les éléments et les principes du design et créeront un projet artistique qui les présentera tout au long de la semaine. Il y aura trois sessions pour s’adapter à l’âge et aux capacités de chaque jeune. Les 11-13 ans se retrouveront de 13h à 14h ; les 8-10 ans se retrouveront de 14h30 à 15h30 ; et les 5 à 7 ans se réuniront de 16 h à 17 h. Il y a des frais de 20 $ pour les membres de l’IVYMCA et de 30 $ pour les non-membres. Inscription requise avant le 9 juin en ligne ou à la réception de l’IVYMCA. Envoyez un courriel à [email protected] avec des questions sur le programme.

Le camp STEM du YMCA de la vallée de l’Illinois aura lieu du 24 au 27 juillet au YMCA de la vallée de l’Illinois. Les jeunes participeront à des activités explorant les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Toutes les activités seront pratiques et engageantes. Il y aura trois sessions pour s’adapter à l’âge et aux capacités de chaque jeune. Les 11-13 ans se retrouveront de 13h à 14h ; les 8-10 ans se retrouveront de 14h30 à 15h30 ; et les 5 à 7 ans se réuniront de 16 h à 17 h. Il y a des frais de 20 $ pour les membres de l’IVYMCA et de 30 $ pour les non-membres. Inscription requise avant le 21 juillet en ligne ou à la réception de l’IVYMCA. Envoyez un courriel à [email protected] avec des questions sur le programme.

Le camp de santé et de conditionnement physique aura lieu de 9 h à 11 h du 31 juillet au 3 août au parc Hegeler à La Salle au grand refuge. Les jeunes apprendront comment rester en bonne santé en faisant de l’exercice, en mangeant sainement et en faisant de bons choix. Il y aura des conférenciers invités spéciaux pour enseigner le yoga, la santé sportive et la prévention de la toxicomanie. Ce camp est destiné aux jeunes de 8 à 12 ans. L’inscription est obligatoire. Visite LaSalle-il.gov et cliquez sur Park and Rec. Les camps sont gratuits pour les résidents de La Salle et 10 $ pour les non-résidents.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d’informations, appelez le bureau d’extension de l’Université de l’Illinois, La Salle, Marshall, Putnam Unit Office au 815-224-0889. Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer, indiquez-le lors de votre inscription ou contactez le bureau d’extension. Les bureaux d’extension sont situés à Princeton, Ottawa, Henry et à Oglesby sur le campus de l’Illinois Valley Community College.