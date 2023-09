U of I Extension organisera un événement du conseil d’administration de charcuterie saine le 27 septembre à Granville – Shaw Local

Le bureau d’extension de l’Université de l’Illinois tiendra un conseil de charcuterie saine de 10 h 30 à 11 h 30 le mercredi 27 septembre à la bibliothèque du comté de Putnam, située au 214 S. McCoy St. à Granville.

Au cours de l’événement, Susan Glassman, éducatrice en nutrition et bien-être, enseignera aux participants comment cartographier et construire leurs propres planches de charcuterie tout en échangeant les calories et les graisses, mais pas les saveurs.

Les participants peuvent voir une exposition de planches de charcuterie, emporter chez eux des ressources et des recettes, en apprécier le goût et apprendre à créer leurs propres planches.

L’inscription doit être effectuée avant le 14 septembre et peut être effectuée en visitant https://registration.extension.illinois.edu/start/build-your-own-healthy-charcuterie-board-granville ou en appelant le 815-224-0894.