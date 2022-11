U Mumba obtient une victoire massive sur les guerriers du Bengale

Le Raider Guman Singh est devenu le meilleur joueur avec 14 points alors que l’équipe d’U Mumba a réalisé une performance fantastique pour vaincre les Bengal Warriors 49-41 dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) ici samedi.

Alors que Guman Singh menait le score pour U Mumba, son collègue raider Ashish a contribué avec 13 points dans le match joué au Gachibowli Indoor Stadium.

Guman Singh a récolté quelques points de raid alors que U Mumba a pris les devants à 4-2 à la 5e minute. Il a continué à montrer sa meilleure forme et a réduit les Warriors à un seul membre sur le tapis à la 7e minute. Quelques instants plus tard, Guman a réussi un autre raid magnifique pour aider son équipe à infliger un All-Out et à prendre une avance massive à 12-4.

Cependant, Vaibhav Garje et Girish Maruti Ernak ont ​​marqué des points de tacle et ont gardé les Warriors dans le match à 9-13. L’équipe du Bengale a continué à se battre et a infligé un All-Out juste avant la mi-temps, mais elle était toujours derrière l’équipe de Mumbai à 21-23 à la fin de la première mi-temps.

Les deux équipes se sont disputées au coude à coude dans les premières minutes de la seconde mi-temps. Guman a mené la charge pour U Mumba, tandis que les Warriors ont misé sur Maninder Singh.

Mais U Mumba a réussi à rester devant à 27-24 à la 25e minute. Guman Singh a réussi un magnifique raid à la 28e minute alors que l’équipe de Mumbai continuait de mener à 31-27.

U Mumba a continué sur sa lancée et a réalisé un All-Out pour atteindre un bastion du match à 37-30 à la 33e minute.

Par la suite, le raider Ashish et le défenseur Rinku ont intensifié leur jeu alors que l’équipe de Mumbai a pris une énorme avance à 47-37 à la 39e minute. U Mumba a continué à appuyer sur la pédale et a finalement remporté une victoire complète.

