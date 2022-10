U Mumba obtient une victoire massive contre les géants du Gujarat

Les Raiders Guman Singh et Heidarali Ekrami ont réalisé des performances exceptionnelles pour aider U Mumba à enregistrer une victoire complète de 37-29 sur les Gujarat Giants lors d’un match de la Pro Kabaddi League mercredi.

U Mumba et Gujarat Giants ont été engagés dans un match au coude à coude dans les 30 premières minutes du match. Mais une performance inspirante de la défense de Mumbai a aidé son équipe à se détacher avec une avance massive.

Finalement, les raiders ont fait en sorte que U Mumba quitte le tapis en tant que vainqueur. Les Raiders Guman Singh et Heidarali Ekrami ont contribué avec un total de 22 points dans le match.

Rakesh et Guman ont récolté des points de raid pour chacune de leurs équipes alors que les deux équipes ont continué à échanger des points au cours des 10 premières minutes du match.

Cependant, Rakesh a réduit l’équipe de Mumbai à deux joueurs sur le tapis à la 10e minute. Mais U Mumba a réussi à rester dans le match après avoir taclé Rakesh lors de son tout prochain raid et a pris les devants à 10-8.

Mohit a effectué un SUPER TACKLE à la 15e minute alors que U Mumba a creusé son avance. Cependant, le raider du Gujarat, Parteek Dhaiya, a intensifié son jeu et a aidé son équipe à égaliser les scores à 14-14. Les deux équipes sont entrées dans la pause de la mi-temps en étant verrouillées à 16-16.

Sandeep Kandola a taclé Heidarali Ekrami, mais peu de temps après, le capitaine de U Mumba Surinder Singh a taclé Parteek Dhaiya. Les deux équipes ont continué à se faire correspondre à chaque mouvement.

Cependant, Rakesh a réussi un raid fantastique à la 28e minute et a aidé son équipe à prendre les devants à 24-22. Mais, quelques instants plus tard, U Mumba tacle Rakesh et reprend la tête à 27-25.

L’unité de défense U Mumba dirigée par Surinder et Mohit a continué à s’attaquer aux raiders et a aidé son équipe à prendre une avance massive à 30-25.

L’équipe de Mumbai a encore étendu son avance après avoir infligé un ALL OUT à la 35e minute. U Mumba a continué à faire rage et a finalement clôturé une victoire complète 37-29.

