U Mumba et les Pink Panthers de Jaipur gagnent en PKL

U Mumba a battu Tamil Thalaivas 39-32 pour enregistrer sa deuxième victoire consécutive dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Kanteerava Indoor Stadium vendredi.

Les Raiders Guman Singh, Ashish et Jai Bhagwan ont amassé 30 points à eux deux pour offrir à l’équipe de Mumbai une victoire éclatante.

Narender a participé à quelques raids alors que Tamil Thalaivas a pris les devants à 6-4 à la septième minute.

Guman Singh a mené la charge pour U Mumba à travers des raids fantastiques, mais les Thalaivas ont continué à avancer.

À la 13e minute, l’unité de défense a renforcé l’équipe du Tamil Nadu et a encore creusé son avance à 10-7.

Quelques instants plus tard, Narender a réussi un autre raid brillant pour réduire U Mumba à trois joueurs sur le tapis.

Mais, peu de temps après, Jai Bhagwan a effectué un raid à plusieurs points pour aider l’équipe de Mumbai à égaliser les scores à 12-12.

Cependant, les Thalaivas ont réussi à garder le nez devant à 16-15 en fin de première mi-temps.

Guman Singh a réussi un raid en plusieurs points dans les premières minutes de la seconde mi-temps et peu de temps après, l’équipe U Mumba a infligé un ALL OUT pour prendre les devants à 20-17.

Bhagwan a effectué deux points de raid à la 27e minute alors que les Thalaivas étaient réduits à trois joueurs sur le tapis.

Quelques instants plus tard, Ashish a effectué un raid fabuleux alors que U Mumba infligeait un autre ALL OUT et prenait une avance massive à 31-22.

Les Raiders Ashish, Guman et Bhagwan ont continué à marquer des points et ont finalement clôturé une victoire complète pour U Mumba.

Dans un autre match, les Jaipur Pink Panthers ont profité d’une brillante performance du raider Arjun Deshwal pour remporter leur deuxième victoire dans le tournoi, battant les Haryana Steelers avec un 44-31.

Deshwal, qui était en pleine forme, a obtenu 14 points pour gagner, tandis que Rahul Chaudhari et Sunil Kumar ont également apporté des contributions utiles pour Jaipur.

