U Mumba et les Giants de Guajarat obtiennent leur première victoire dans le tournoi

Mais ils n’ont pas eu un départ impressionnant puisqu’ils ont été battus par Dabang Delhi KC lors de leur premier match. Les goûts de Guman Singh et Ashish seront la clé de leurs chances lundi.

Pendant ce temps, le match entre Dabang Delhi KC et Gujarat Giants promet d’être un concours captivant. Dabang Delhi KC et Gujarat Giants ont tous deux connu une très bonne saison dernière. Mais ils aimeraient aller jusqu’au bout cette saison. Pour le Gujarat, les goûts de Sandeep Kandola et Rakesh Sangroya devront trouver la marchandise.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et UP Yoddhas, Dabang Delhi KC et Gujarat Giants, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et UP Yoddhas, Dabang Delhi KC et Gujarat Giants ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et UP Yoddhas, Dabang Delhi KC et Gujarat Giants se joueront le 10 octobre, lundi.

Où se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et UP Yoddhas, Dabang Delhi KC et Gujarat Giants ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et UP Yoddhas, Dabang Delhi KC et Gujarat Giants se joueront au stade Shree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et UP Yoddhas, Dabang Delhi KC et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et UP Yoddhas débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi KC et Gujarat Giants débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et UP Yoddhas, Dabang Delhi KC et Gujarat Giants ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et UP Yoddhas, Dabang Delhi KC et Gujarat Giants ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

