TytoCare gagne 49 millions de dollars pour explorer d’autres cas d’utilisation de sa technologie d’IA

Entreprise de soins primaires virtuelle TytoCare a annoncé avoir recueilli 49 millions de dollars supplémentaires en financement de croissance.

L’investisseur existant Insight Partners a mené la ronde avec la participation des nouveaux investisseurs MemorialCare, Clal et Healthcare of Ontario Pension Plan.

CE QU’ILS FONT

La société israélienne de technologie de la santé fournit des soins virtuels via sa TytoCare Home Smart Clinic compatible avec l’IA, qui permet aux cliniciens d’effectuer des examens à distance. Les prestataires obtiennent des données en temps réel des patients à domicile à l’aide de l’appareil connecté de Tyto qui recueille les lectures de son otoscope, abaisse-langue, thermomètre et Stéthoscope approuvé par la FDA qui analyse les sons pulmonaires pour la détection de la respiration sifflante.

La société utilisera les fonds pour explorer d’autres cas d’utilisation de l’IA dans l’aide au diagnostic et les examens à distance, en se concentrant principalement sur l’amélioration des capacités de soins de sa Home Smart Clinic au-delà des visites de soins aigus.

« TytoCare définit la prochaine génération de soins de santé en reconnaissant que les soins de santé se déroulent de plus en plus en dehors des quatre murs d’une clinique », a déclaré Barry Arbuckle, président et chef de la direction de MemorialCare, dans un communiqué. « Notre stratégie de soins basée sur la valeur est parfaitement alignée sur la capacité de la Home Smart Clinic à améliorer les résultats. Nous sommes ravis d’investir dans leur croissance continue et de continuer à aider à développer les outils dont ils ont besoin pour améliorer les soins de santé à domicile.

APERÇU DU MARCHÉ

En 2021, la société de soins à domicile virtuels a recueilli 50 millions de dollars dans son cycle de série D dirigé par Insight Partners. Un an plus tôt, il avait marqué 50 millions de dollars dans un tour sursouscrit.

En mars, TytoCare a reçu Autorisation de la FDA pour son logiciel d’aide à la décision clinique, Tyto Insights for Wheeze Detection. Il utilise le stéthoscope de TytoCare pour évaluer les sons pulmonaires et identifier les enregistrements suggérant une respiration sifflante chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus. Le même logiciel a reçu le marquage CE européen l’année dernière.

Selon la base de données de la FDA, la société a reçu quatre autorisations FDA 510(k), avec la premier feu vert 510(k) en 2016 pour son stéthoscope numérique.

Plusieurs autres entreprises sont dans le virtuel espace de soins primaires, y compris le fournisseur de soins primaires hybrides d’Amazon, One Medical, et le fournisseur de soins primaires axé sur Medicare de CVS Health, Oak Street Health.