Tysons Corner va ajouter un lieu de divertissement basé sur des défis

La société de gestion immobilière Macerich a annoncé une nouvelle destination de divertissement qui sera ajoutée à son Tysons Corner Center dans les années à venir.

La société transformera l’ancien magasin Old Navy du centre commercial de la région de Washington DC en un espace de divertissement Level99 où les joueurs pourront relever des défis en équipes de deux à six joueurs. Selon son site Web, Level99 est le premier terrain de jeu social en son genre proposant plus de 50 défis et jeux physiques et mentaux réels, des boissons artisanales et des repas surélevés.

“Level99 amène le divertissement dynamique et interactif à un tout nouveau niveau, offrant une formidable synchronicité avec nos propriétés, où les gens s’engagent dans des expériences tactiles en personne allant du shopping, de la restauration et du divertissement à bien plus encore”, a déclaré Eric Bunyan, vice-président directeur de la location. , région Est, pour Macerich. “Level99 a créé une manière impressionnante et innovante pour les adultes de vivre une expérience mémorable dans son premier espace dans la région de Boston, et nous savons que nos clients actifs et sophistiqués de Tysons Corner apprécieront explorer tout ce que Level99 a à offrir.”

Les 40 000 pieds carrés. Level99 comprendra plus de 40 salles où jusqu’à 600 joueurs/invités pourront être défiés simultanément, en plus d’une salle de conférence de 300 places et d’une cuisine scratch. Les joueurs s’affrontent dans des « duels » grand format ou participent à des chasses au trésor et à d’autres énigmes, puis comparent leurs notes et se détendent autour d’un repas ou d’une boisson.

La nouvelle attraction ouvrira à Tysons Corner en 2025. Les deux autres sites de Level99 se trouvent également dans les centres commerciaux de la côte Est, à Natick, Massachusetts et Providence, RI.

“Level99 propose des défis mentaux, physiques, de communication et de compétences dans un format de monde ouvert que les invités peuvent découvrir et explorer”, a déclaré Matt DuPlessie, PDG de Level99, ingénieur Disney formé au MIT et à la Harvard Business School dont la société de production est basée à Norwood, dans le Massachusetts. , Box Fort, a conçu l’expérience Level99. « Qu’il s’agisse d’une soirée en amoureux, d’une réunion entre amis ou d’une location d’établissement complète pour des groupes ou des équipes d’entreprise, la combinaison de divertissements actifs et mémorables, de délicieux repas et de boissons artisanales a généré beaucoup d’enthousiasme sur nos premiers marchés de Boston et de Providence. »

La liste des locataires de Tysons Corner comprend plus de 300 magasins de détail, dont Apple, Nordstrom, Bloomingdale’s, Macy’s, Lenkersdorfer et Sephora, et des restaurants dont Barrel & Bushel, Earl’s Kitchen + Bar, Eddie V’s et Seasons 52.

Le portefeuille de Macerich est concentré en Californie, dans le nord-ouest du Pacifique, à Phoenix/Scottsdale et dans le corridor métropolitain de New York à Washington, DC. La société possède 46 millions de pieds carrés de biens immobiliers, composés principalement de participations dans 43 centres-villes régionaux.