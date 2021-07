Tyson rappelle 4 250 TONNES de poulet prêt à manger en raison des craintes de contamination mortelle par Listeria

TYSON Foods rappelle d’urgence 4 250 TONNES de produits à base de poulet prêts à manger en raison de craintes de contamination mortelle par Listeria.

Le poulet congelé et cuit a été produit dans une usine de Dexter dans le Missouri, avant d’être distribué aux clients de l’alimentation et de la vente au détail à l’échelle nationale et à Porto Rico, selon la société.

Tyson Foods rappelle près de 8,5 millions de livres de poulet surgelé et entièrement cuit Crédit : Alamy

Ces produits Tyson ont été rappelés en raison des craintes de Listeria

Le rappel a également été annoncé par les inspecteurs des aliments du département américain de l’Agriculture, qui ont déclaré que deux personnes étaient déjà atteintes de listériose après avoir mangé du poulet précuit de Tyson.

Les lots concernés ont déjà été vendus à des hôpitaux, des établissements de soins, des restaurants, des écoles et des sites du ministère de la Défense.

L’infection à Listeria est une maladie bactérienne d’origine alimentaire qui peut être très grave pour les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, explique la Mayo Clinic.

Tyson Foods a annoncé samedi qu’elle « rappelait volontairement environ 8,5 millions de livres de poulet surgelé et entièrement cuit.

« Bien qu’il n’y ait aucune preuve concluante que les produits aient été contaminés au moment de l’expédition, le rappel volontaire est lancé par excès de prudence.

« Les produits concernés ont été fabriqués dans une usine située à Dexter, dans le Missouri, entre le 26 décembre 2020 et le 13 avril 2021.

« Ils sont rappelés par précaution en raison d’une éventuelle exposition à Listeria monocytogenes, une bactérie nocive.

« Aucun autre produit de la marque Tyson, comme les pépites de poulet ou les produits frais, n’a été impacté. »

Le rappel volontaire est « initié par excès de prudence », selon l’entreprise alimentaire Crédit : Alamy

Le Sun a déjà écrit sur la listeria nocive, une bactérie qui peut provoquer l’infection par la listériose si elle est ingérée.

Il peut croître et se reproduire à l’intérieur des cellules de l’hôte et est l’un des agents pathogènes alimentaires les plus virulents.

Entre 20 et 30 pour cent des infections à listériose d’origine alimentaire chez les personnes à haut risque peuvent être mortelles.

La bactérie Listeria peut s’avérer grave pour les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Le professeur Brendan Wren, expert de la London School of Hygiene & Tropical Medicine au Royaume-Uni, a déclaré : « S’il est consommé, il peut entraîner une gastro-entérite et, chez les patients compromis, des maladies plus graves telles que la méningite et, dans de rares cas, la mort.

« Les femmes enceintes peuvent transmettre l’infection à leurs enfants à naître qui sont particulièrement sensibles à l’infection. »

Il est attrapé en mangeant des aliments contenant la bactérie listeria Crédit : Getty – Contributeur

Le poulet a été expédié dans tout le pays à des détaillants et à des institutions, y compris des hôpitaux Crédit : Alamy

L’inspection des aliments de l’USDA a déclaré: « Les produits faisant l’objet d’un rappel portent le numéro d’établissement » EST. P-7089 « sur le sac du produit ou à l’intérieur de la marque d’inspection de l’USDA.

« Ces articles ont été expédiés dans tout le pays à des détaillants et à des institutions, notamment des hôpitaux, des établissements de soins, des restaurants, des écoles et des sites du ministère de la Défense. »

Les food boffins ont ajouté que « le 9 juin 2021, le FSIS a été informé de deux personnes atteintes de listériose.

« En collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et des partenaires de santé publique de l’État, le FSIS a déterminé qu’il existe des preuves liant les maladies à Listeria monocytogenes au poulet précuit produit chez Tyson Foods.

« L’enquête épidémiologique a identifié trois maladies listérioses, dont un décès, entre le 6 avril 2021 et le 5 juin 2021.

« Au cours de la collecte d’échantillons de routine, le FSIS a collecté deux échantillons de poulet précuits dans deux établissements étroitement liés génétiquement à Listeria monocytogenes provenant de personnes malades.

« L’un des échantillons a été collecté chez Tyson Foods.

« Le FSIS continue de travailler avec des partenaires de santé publique fédéraux et étatiques pour déterminer s’il existe d’autres maladies liées à ces produits. »

Quels produits de poulet Tyson ont été rappelés en raison des craintes de Listeria ? Tyson Foods rappelle 8 492 832 livres de produits à base de poulet prêts à manger qui pourraient être falsifiés avec Listeria. Les produits de poulet congelés et entièrement cuits ont été produits entre le 26 décembre 2020 et le 13 avril 2021. Les produits touchés par le rappel massif portent le numéro « EST. P-7089″ sur le sac du produit ou à l’intérieur de la marque d’inspection USDA. Les produits faisant l’objet d’un rappel sont disponibles ICI. Parmi les trois pages de produits de poulet répertoriés se trouvent : Poitrine de poulet effilochée Tyson – cuite, désossée, sans peau avec de la viande de côte, assaisonnée, saveur de fumée ajoutée

Jet’s Pizza – cuite, assaisonnée aux fajitas

Poulet blanc effiloché cuit, faible en sodium, désossé et sans peau Tyson

Casey’s General Store – lanières de poitrine de poulet cuites et grillées avec de la viande de côte

Marco’s Pizza – lanières de poitrine de poulet cuites et tranchées avec de la viande de côte, saveur de fumée ajoutée

Le FSIS a fourni un lien vers trois pages de produits rappelés, y compris la poitrine de poulet effilochée Tyson, les lanières de poulet désossées pour fajitas, le poulet blanc en dés à faible teneur en sodium et les sections d’ailes de poulet entièrement cuites Little Caesars.

Le FSIS a déclaré qu’il était « préoccupé par le fait que certains produits pourraient se trouver dans des congélateurs grand public et institutionnels.

« Les consommateurs ne devraient pas manger ces produits. Les institutions ne devraient pas servir ces produits.

« Ces produits doivent être jetés ou retournés au lieu d’achat. »

La listériose peut provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, une raideur de la nuque, de la confusion, une perte d’équilibre et des convulsions parfois précédées de diarrhée ou d’autres symptômes gastro-intestinaux, a ajouté le FSIS.

Qu’est-ce que la listeria, quels sont les symptômes et puis-je en mourir ? La listeria est une bactérie qui peut causer l’infection par la listériose si elle est ingérée. Dans les cas graves, vous pouvez mourir de la listeria. La plupart des gens ne ressentent que des symptômes bénins pendant quelques jours : une température élevée de 38C ou plus

maux et douleurs

frissons

se sentir malade ou vomir

la diarrhée Cependant, les femmes enceintes, les bébés, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes âgées sont particulièrement à risque et devraient consulter immédiatement un médecin s’ils pensent être atteints de listériose. Vous aurez peut-être besoin d’un test sanguin pour déterminer si vous avez été infecté. Vous devez appeler les services d’urgence ou vous rendre à l’hôpital si vous ressentez des symptômes plus graves : un mal de tête sévère et une raideur de la nuque

inconfort en regardant des lumières vives

crises (convulsions)

confusion soudaine Comment l’attrapez-vous ? Il est généralement attrapé en mangeant des aliments qui contiennent la bactérie. Vous pouvez l’obtenir à partir de nombreux types d’aliments différents, principalement ceux-ci: lait cru

produits laitiers à base de lait cru

fromages à pâte molle, comme le camembert et le brie

aliments réfrigérés prêts à manger, comme les sandwichs préemballés, les pâtés et les charcuteries Si vous avez mangé ces aliments, cela ne signifie pas automatiquement que vous attraperez la listeria. Vous ne devriez aller chez le médecin que si vous commencez à ressentir les symptômes. Vous pouvez également attraper la listeria de quelqu’un d’autre qui en a, par exemple, si vous mangez de la nourriture qui a été manipulée par quelqu’un qui ne s’est pas lavé les mains. Si vous entrez en contact étroit avec des animaux de la ferme – en particulier des moutons et des vaches – lorsqu’ils mettent bas, vous êtes également à risque.

Le CDC estime que Listeria est la troisième cause de décès par maladie d’origine alimentaire, ou intoxication alimentaire, aux États-Unis.

On estime que 1 600 personnes tombent malades de Listeria chaque année et environ 260 en meurent.

Les femmes hispaniques enceintes sont 24 fois plus susceptibles que la population générale de contracter une infection à Listeria.