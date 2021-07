Tyson Fury tire sur Lewis Hamilton pour « ne pas avoir payé d’impôts au Royaume-Uni » alors que le champion de boxe se plaint du manque de reconnaissance des récompenses

Fury, le champion du monde des poids lourds WBC invaincu, a remporté tous les titres majeurs disponibles pour un combattant dans la catégorie de poids la plus en vue du sport, mais dit qu’il n’a pas encore reçu le type de reconnaissance qu’il pense que ses efforts sur le ring ont mérité au Royaume-Uni.

Le Britannique n’a pas encore figuré sur la liste des honneurs de fin d’année de la reine, bien que son rival Anthony Joshua ait reçu un OBE du palais de Buckingham dans le passé.

Cependant, la course de Fury dans la catégorie de poids la plus lourde de la boxe a reçu beaucoup plus de fanfare aux États-Unis. Sa victoire plus tôt cette année contre Deontay Wilder lui a suffi pour qu’il reçoive son deuxième prix de « Combattant de l’année » de The Ring Magazine, et il a récemment été nommé « Boxer de l’année » aux prix ESPY d’ABC.

Voir ses pairs gagner les applaudissements de la presse semble avoir mal tourné Fury, après avoir déclaré au Daily Mail que « contrairement à Lewis Hamilton, je vis et paie des impôts [in the UK] qui est passé à 9 millions de livres sterling [$12.4 million] l’année dernière. »

Hamilton, quant à lui, a répondu aux rumeurs fiscales dans le passé en disant qu’il paie des impôts au Royaume-Uni – ainsi que dans les divers autres pays dans lesquels il court.

Fury a été salué dans certaines sections des médias pour avoir défendu la sensibilisation à la santé mentale après avoir admis ces dernières années qu’il luttait contre la dépression, et a été informé par des organisations caritatives que son travail de sensibilisation à ce problème a probablement sauvé des vies.

Fury a déclaré qu’il pensait que son compatriote boxeur britannique Amir Khan n’avait pas non plus reçu la reconnaissance qu’il méritait, bien qu’il lui ait attribué « relancer la boxe britannique et faire un travail caritatif fantastique en Grande-Bretagne et au Pakistan. »

Mais cela le dérange-t-il ? « Non, » il a dit. « Juste déçu. La façon dont tu es quand un proche te laisse tomber. »

Cela ne veut pas dire que Fury a été entièrement ignoré par l’établissement britannique des récompenses. » The Gypsy King » a demandé à être retiré de la liste des nominations l’année dernière pour le prix BBC » Personnalité sportive de l’année » après que sa nomination pour le même prix en 2015 ait conduit à des accusations d’homophobie et de sexisme en raison de certains de ses commentaires passés.

Le vainqueur en 2020 à la place de Fury ? Lewis Hamilton.

Fury devait affronter le Deontary Wilder pour la deuxième fois à Las Vegas samedi soir avant que le combat ne soit reporté au 9 octobre à la suite d’une épidémie de Covid-19 dans le camp de Fury – et il a refusé de blâmer l’annulation.

« Je suis la dernière personne à blâmer« , a déclaré Fury à propos de l’épidémie. « Je n’ai pas un grand entourage, contrairement à la plupart des champions du monde avec tous leurs cintres à lécher le cul. Depuis mon retour au camp à temps plein, je n’étais allé nulle part ailleurs que dans ma nouvelle maison ici et le gymnase Top Rank. Mon équipe non plus.

« Les seules personnes dont je ne pouvais pas contrôler complètement les mouvements étaient mes partenaires d’entraînement, qui changent. Ils sont entrés et sortis de la bulle et tout le monde sait que cette ville est pleine de Covid. Je soupçonne que nous l’avons attrapé de l’un d’eux. »