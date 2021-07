Tyson Fury testé positif au Covid-19, le combat avec Deontay Wilder reporté

Le combat de trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder à Las Vegas ce mois-ci a été annulé après que Fury a été testé positif pour COVID-19, a annoncé vendredi le World Boxing Council (WBC). Le champion des poids lourds WBC Fury avait signé un contrat en mai pour combattre l’Américain Wilder pour la troisième fois le 24 juillet. « Fury vs Wilder III sera reporté. Nous souhaitons à l’équipe de Tyson Fury et à lui un prompt rétablissement de COVID », a déclaré la WBC.

Fury a été testé positif plus tôt cette semaine. Une source proche de la promotion a déclaré que le combat serait reporté à l’automne.

Fury, 32 ans, devait affronter son compatriote britannique Anthony Joshua en Arabie saoudite en août dans un combat pour le titre mondial des poids lourds d’unification, mais un arbitre américain a ordonné à Fury de combattre à nouveau Wilder avant le 15 septembre.

Fury a combattu pour la première fois Wilder, qui a maintenant 35 ans, en 2018 et lui a pris le titre WBC lors d’un match revanche en février 2020 avec un arrêt au septième tour.

