Tyson Fury “terrifié” à l’idée d’abandonner la boxe : “C’est plus addictif que n’importe quoi sur la planète” | Nouvelles de boxe

Tyson Fury a tenté de s’éloigner de la boxe.

Il a dit qu’il partirait, il a annoncé qu’il prendrait sa retraite, mais n’a finalement pas pu se résoudre à le faire.

Un peu plus de sept mois après avoir battu Dillian Whyte à Wembley en avril, Fury sera de retour en action aujourd’hui au Tottenham Hotspur Stadium de Londres contre Derek Chisora.

Tyson Fury a révélé qu'il souhaitait terminer 12 combats l'année prochaine, avec des plans pour affronter des personnes "au hasard" dans le monde entier après une défense contre Derek Chisora



Fury ne parle plus de retraite. Quand il s’agit d’abandonner la boxe, il a révélé : “J’en ai peur.

“Difficile est un euphémisme. Je ne peux pas penser au mot le plus complexe pour décrire l’abandon. C’est plus addictif que n’importe quoi sur la planète. Je pense qu’en tête-à-tête avec un autre athlète hautement qualifié, vous avez toute la foule là, l’électricité de tout.

“Bien que je ne fasse pas ça, je suis juste banal, je n’attends pas grand-chose. Mais dès que je sais que j’ai un combat à venir, boum, mes yeux brillent. Je ressens un sentiment à l’intérieur de moi bouillonnant

une casserole qui mijote, en train de bouillir. J’ai juste hâte de me battre.”

Ce n’est pas seulement l’entraînement dans le sport dont il sent qu’il a besoin. C’est la foule, le concours et le combat lui-même.

“C’est vraiment la compétition qui crée la dépendance, ce n’est pas l’entraînement. J’avais l’habitude de penser que c’était l’entraînement mais ce n’est pas parce que tout le temps que j’ai été absent pendant les quatre mois que j’ai pris ma retraite récemment, je m’entraînais tous les jours mais je n’était pas content”, a déclaré Fury.

“Donc, c’est définitivement le côté boxe. Je crois que lorsque Dieu sera prêt pour que je passe à autre chose et que je sorte de la boxe, on me montrera une issue. Et tout ce que je ferai ensuite sera le double de ce que je suis en train de faire maintenant.

Image:

Tyson Fury explique l'attrait de la foule et un combat de haut niveau





“Je suis juste motivé par le fait de rester en vie et de rester heureux et en bonne santé. C’est ce qui me rend heureux et en bonne santé – la boxe – c’est pourquoi nous sommes ici.”

Fury soutient que Chisora ​​peut être dangereux, même si le champion en titre des poids lourds WBC a battu son ancien rival deux fois auparavant dans sa carrière.

“Ce sont tous des menaces. Tout le monde dans cette division des poids lourds est une menace à coup sûr”, a déclaré Fury.

“Toutes ces chances, les chances écrasantes sur les combattants sont une blague parce que ce n’est qu’une course à deux chevaux. N’importe qui peut assommer n’importe qui s’il les attrape. Ils sont tous dangereux. C’est pourquoi je ne regarde jamais personne et je donne toujours à tout le monde respect à 100 pour cent.

Image:

Tyson Fury affrontera Derek Chisora ​​aujourd'hui à Londres





“J’ai hâte de faire un bon spectacle. Je sais que Derek est en forme et que je suis en forme, donc ça fera un combat excitant tant que ça durera.”

Mais Fury n’a pas l’intention de le laisser durer trop longtemps. Avec l’entraîneur SugarHill Steward Fury a adapté son style de combat.

“Depuis tout petit, j’ai toujours eu une capacité naturelle à battre quelqu’un devant moi. C’est tout et maintenant en tant qu’homme, en tant qu’homme mûr très expérimenté à 34 ans, je sais ce que je dois faire et je savoir comment le faire. Je dois être plus intelligent », a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas le même Tyson Fury de 2009, ’10, ’15, ’14. Je suis beaucoup plus âgé. Comme nous l’avons vu avec George Foreman dans sa deuxième carrière, il a changé de style. Vous devez être plus intelligent. [Bernard] Hopkins était un combattant intelligent dans son âge avancé. Je ne suis pas le même combattant réflexe que j’étais, ratant chaque coup de poing. J’ai changé de style maintenant.

Image:

Fury a adapté son style avec l'entraîneur SugarHill Steward





“Je suis un peu plus intelligent et un peu plus mignon et je fais plus de dégâts avec mes coups de poing. Cela tient principalement compte de ce que SugarHill a apporté à la table. Avant SugarHill, j’étais erratique. J’étais partout. Si vous jetez 100, Je voudrais en manquer 110. Mais maintenant je ne suis pas pressé. Et tout a été ralenti pour faire un maximum de dégâts. C’est ce que nous recherchons à chaque fois.

“Ce sera mon quatrième combat consécutif où nous recherchons un KO et j’en ai fait trois de suite jusqu’à présent. Avant cela, je n’avais jamais l’habitude de chercher des KO. Ce ne seraient que des points, des déplacements et si le KO vient, ça vient.

“Maintenant, nous essayons d’obtenir un KO à chaque fois.”

