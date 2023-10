Tyson Fury, battu et soulagé, a remporté une victoire controversée par décision partagée contre le remarquable Francis Ngannou, qui faisait ses débuts en boxe, à Riyad. Un juge a estimé que Ngannou, qui avait lourdement renversé Fury au troisième tour, avait remporté le combat 95-94. Un deuxième avait exactement le même score en faveur de Fury tandis que le tableau de bord du troisième officiel était une marge ridicule de 96-93 pour le champion du monde WBC. Dans ce combat sans titre de 10 rounds, Ngannou a ébranlé puis terni le prestige du champion en combattant avec feu et détermination.

Fury était gravement enflé autour de l’œil gauche et la possibilité que son combat très médiatisé pour le titre mondial incontesté des poids lourds contre Oleksandr Usyk ait lieu le 23 décembre, comme prévu, est désormais menacée. L’Ukrainien, qui détient les titres IBF, WBA et WBO, est ensuite monté sur le ring pour rencontrer Fury et lui faire comprendre qu’il était prêt à se battre à la date convenue. Fury a suggéré qu’il était prêt à gronder sur-le-champ, mais avant qu’Usyk ne grimpe entre les cordes, il avait semblé moins sûr. Son promoteur, Frank Warren, a ensuite souligné qu’ils devront bien réfléchir car moins de deux mois ne laissent pas à Fury beaucoup de temps pour se remettre de sa rencontre meurtrière avec Ngannou.

Fury boxe depuis 25 ans, depuis qu’il est entré pour la première fois dans un gymnase à l’âge de 10 ans, et son statut de champion du monde des poids lourds ne fait qu’effleurer la surface de sa vaste expérience et de son savoir-faire en ring. Ngannou, en revanche, n’avait jamais boxé professionnellement avant de grimper dans les cordes et de gagner 10 millions de dollars. Mais, aussi aimable qu’il ait été en apprenant sa défaite imméritée, c’était comme s’il n’avait pas eu de chance en pleine nuit en Arabie Saoudite.

Bien sûr, Ngannou est également un combattant dans l’âme et il s’est taillé une carrière impressionnante dans le monde brutal des arts martiaux mixtes, qui l’a vu devenir un champion poids lourd admiré de l’UFC. Au troisième round, un tir aérien à gauche a frappé Fury lourdement sur la tempe et il est tombé sur la toile. Fury s’est levé, comme il le fait si souvent auparavant dans sa carrière, mais Ngannou, calme et déterminé, a bondi avec confiance.

Tyson Fury et Oleksandr Usyk s’affrontent après la frayeur de Francis Ngannou, mais le combat incontesté pour le titre des poids lourds se poursuivra-t-il désormais en décembre ? Photographie : Justin Setterfield/Getty Images

Au lieu d’une démonstration de routine de prouesses sur le ring, Fury a lutté pendant le reste du combat pour rivaliser avec un homme qui a enduré de nombreux moments sombres dans et hors de la cage du MMA. Mais c’est surtout le sang-froid de Ngannou qui s’est démarqué lors d’une soirée dramatique. Alors qu’ils entraient dans les trois derniers tours, les deux hommes étaient marqués et gonflés autour des yeux. Ngannou a atterri longuement à gauche alors qu’il maintenait la pression au huitième tour. Il a ensuite frappé Fury avec un coup dur du gauche et une série de combinaisons matraquées qui ont fait vibrer le champion de boxe et l’ont laissé en lambeaux. Cela avait été un autre gros tour pour Ngannou.

Fury semblait à plat et à court d’idées alors qu’une foule calme et presque perplexe regardait les deux derniers tours. La lassitude a également fait des ravages et Fury n’a pas tenté de forcer le rythme. C’était presque comme s’il croyait que les juges lui seraient favorables et qu’il laissait donc son sort protégé par leurs décisions.

Ngannou avait admis avant le combat qu’il faisait face à un défi montagneux contre Fury. Mais il a également souligné que « je n’ai pas peur des montagnes, je les ai gravies toute ma vie ». Né dans la pauvreté dans un village du Cameroun, Ngannou avait commencé à travailler dans une carrière dès l’âge de 10 ans. La vie n’était pas plus facile quand, à 26 ans en 2012, il partit pour Paris dans le vague espoir d’apprendre à devenir boxeur. . Il a été brièvement emprisonné en tant que réfugié avant de trouver du travail comme videur de boîte de nuit qui s’est également vu offrir des opportunités sur le circuit discret de MMA en France. Ngannou a fait preuve d’un courage et d’une détermination extraordinaires et il a décroché un contrat avec l’UFC en 2015.

Il aurait pu décrocher le jackpot lors de ses débuts en boxe. Pour le groupe de plus en plus restreint de puristes et de romantiques qui s’accrochent à l’idée que la boxe peut encore être un sport noble et édifiant, ce fut une autre soirée entachée de discorde. Usyk aura trouvé de grands encouragements en regardant la performance laborieuse de Fury – mais on ne sait désormais pas quand le cirque sera de retour en ville, au milieu des ombres plus sombres de Riyad et de la boxe.