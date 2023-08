Tyson Fury sur Anthony Joshua et Oleksandr Usyk: « Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne veut pas faire » | Nouvelles de boxe

Tyson Fury espère que le combat incontesté pour le titre des poids lourds avec Oleksandr Usyk pourra éventuellement avoir lieu, bien qu’il ne soit pas si optimiste quant à la sécurisation d’un affrontement entièrement britannique avec Anthony Joshua.

« Nous ne connaissons pas vraiment les raisons pour lesquelles Usyk n’a pas combattu en avril », a déclaré Fury. Sports du ciel avant la sortie de son nouveau documentaire Netflix, « À la maison avec les Furys ».

« Je suis sûr qu’il a ses raisons, puis nous découvrons qu’il a signé avec Skills Challenge, l’équipe saoudienne de boxeurs. Donc, quelles que soient ses raisons, je suis sûr qu’elles conviennent à lui et à sa famille. C’est ce que c’est.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien champion WBO super-welter Liam Smith dit qu’il comprend pourquoi Tyson Fury a aligné un combat avec le combattant MMA Francis Ngannou mais ne s’attend pas à ce qu’il soit troublé par lui sur le ring



« Mais je crois que vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez faire dans ce sport. Si les combats sont disponibles à ce moment-là, vous les prenez et s’ils ne sont pas disponibles, vous ne pouvez pas les prendre. »

Mais il a ajouté à propos d’Usyk: « Allons-nous nous battre à l’avenir? J’espère. J’aimerais bien. J’ai toujours cru que c’était un combat facile. »

Les discussions de Fury avec Anthony Joshua sont également au point mort. « L’année dernière, j’ai essayé deux ou trois fois. Cela ne s’est toujours pas produit pour une raison quelconque. Je ne suis pas optimiste. Pendant environ une semaine lors des négociations de cette année, j’étais très optimiste », a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Logan pense que le combat de Fury contre l’ancien champion de l’UFC Ngannou consiste à gagner de l’argent et n’est pas bon pour la boxe



« J’ai pensé pendant des années et des années que Joshua et moi nous serions battus. Et il ne voulait pas relever ce défi depuis des années. Vous ne pouvez donc pas forcer quelqu’un à faire quelque chose, peu importe combien d’argent il y a ou combien ceintures il y a ou tout ce qu’il y a sur la ligne.

« Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne veut pas faire. À moins que les deux parties ne le veuillent, ces combats ne se font pas, comme nous l’avons vu au fil des ans. »

Smith contre Eubank II Le match revanche de Liam Smith avec Chris Eubank Jr aura lieu à l’AO Arena de Manchester le 2 septembre, en direct sur Sky Sports Box Office

Le prochain pour Fury est un autre type d’événement, un combat de boxe avec l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou.

« Je pense que c’est rafraîchissant que ces gars-là veuillent relever un défi et combattre les meilleurs de la boxe venant de leur milieu », a-t-il déclaré.

Fury parlait avant la sortie de son nouveau documentaire Netflix « At Home With The Furys » du 16 août.