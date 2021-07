Tyson Fury serait un combat de « rêve » pour Raphael Akpejiori qui veut « faire souffrir » les poids lourds britanniques | Nouvelles de boxe

Tyson Fury serait un adversaire de « rêve » pour le concurrent montant Raphael Akpejiori qui a averti les poids lourds britanniques qu’il avait l’intention de « faire mal ».

Le Nigérian invaincu a éliminé tous ses 11 adversaires en deux tours et Akpejiori peut reprendre son ascension explosive dans le classement avec une autre victoire fulgurante à Miami samedi.

Faire ses débuts au Royaume-Uni pourrait faire partie des plans d’Akpejiori alors qu’il travaille vers un titre mondial et il accueillerait un futur combat contre le champion WBC Fury ou le meilleur concurrent britannique Dillian Whyte.

Raphael Akpejiori a rapidement éliminé tous ses 11 adversaires



« Si je devais nommer un combat de rêve pour moi l’année prochaine, je dirais Tyson Fury et Dillian Whyte », a déclaré Akpejiori. Sports aériens. « Ce sont deux gars avec qui je sais que je peux monter sur le ring et les battre tous les deux.

« Mais mon objectif est d’avoir les ceintures des poids lourds dans ma main. Une fois que j’ai accompli cela, tout le reste se mettra en place.

« Il est [Fury] développé ses compétences là où il a beaucoup bougé, maintenant il échange vraiment des coups de poing et utilise son poids derrière les choses, ce qui l’amène en quelque sorte à l’arrêt, c’est là que j’excelle.

« C’est pourquoi j’ai appelé [out] Dillian Whyte aussi, parce que Dillian Whyte est un gars qui va se tenir là et échanger des coups de poing, et bang, et qui va réellement apporter la guerre au combat.

« Je crois que Tyson Fury le fait aussi, car si vous avez vu beaucoup de combats contre Deontay, il s’est vraiment assis et a utilisé son poids derrière les coups de poing.

« J’excelle contre des gars comme ça, parce que c’est ce que je fais très bien. J’apporte de la douleur et je crois que ces gars sont le genre de gars qui croient qu’ils font souffrir, et je crois que je le fais mieux qu’eux. »

Akpejiori a affiné sa puissance brute avec l’entraîneur de force et de conditionnement Joey Scott, qui a également aidé Deontay Wilder à se préparer pour les combats pour le titre mondial.

Le troisième combat de l’Américain avec Fury le 24 juillet a été mis en doute suite aux informations faisant état d’une épidémie de Covid-19, mais Akpejiori soutient Wilder pour afficher son coup de poing destructeur lorsque le choc pour le titre WBC se poursuit.

« Nous verrons la vengeance », a déclaré Akpejiori. « J’ai eu connaissance de certaines informations du camp Deontay Wilder. Je sais à quel point il a travaillé dur au cours de la dernière année. Je sais ce qu’il apportera à la table.

« D’après ce que je sais, je pense que Deontay Wilder gagnera ce combat.

« Je ne sais pas ce que Tyson Fury a fait, mais sur la base des corrections, l’ajout de [new trainer] Malik Scott, la force et le conditionnement de Joey Scott, la mentalité de Deontay Wilder, les choses sur lesquelles ses yeux ont été ouverts, je crois que Deontay Wilder gagnera ce combat.

« Je suis partial, parce que je suis de ce côté de la clôture. »

Le joueur de 30 ans, avec un imposant cadre de 6 pieds 8 pouces, admet qu’il ne peut pas se fier uniquement à ses attributs naturels s’il veut défier les meilleurs du monde.

Mais Akpejiori n’a pas encore trouvé d’adversaire capable de résister à ses coups de poing destructeurs.

« Je ne prédis ni ne promets jamais un KO, je promets seulement une amélioration de la qualité de la boxe », a-t-il déclaré.

« Mais la vérité est que nous savons tous comment mon combat se termine. Je ne vais pas agir comme si j’ignorais ce fait.

« En fin de compte, je dois m’entraîner et travailler dur pour tenir la distance avec ces gars. Il est assez évident que lorsque je touche les gens, ils s’endorment en quelque sorte. Je n’ignore pas ce fait, mais je ‘ Je ne me concentre pas là-dessus.

« Comme le dit Anthony Joshua, ‘La main droite peut vous faire faire le tour du pâté de maisons, mais un jab peut vous faire faire le tour du monde.’ C’est une vérité absolue dans la boxe.

« Vous ne pouvez pas rechercher un coup de poing à chaque fois, même si vous avez un coup de poing puissant.

« Nous verrons s’il [next opponent] aller dormir ou pas le samedi soir. »