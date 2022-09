Tyson Fury revient sur la date limite de la « bataille d’Angleterre » (VIDEO)

Le Britannique a de nouveau appelé son rival Anthony Joshua à signer sur la ligne pointillée

Le champion du monde de boxe poids lourd Tyson Fury a accordé un sursis à son rival britannique Anthony Joshua après avoir révélé jeudi qu’il donnerait plus de temps à Joshua pour accepter les conditions de leur affrontement proposé le 3 décembre, après avoir annoncé précédemment que son échéance auto-imposée pour signer un contrat avait expiré.

Fury et Joshua, les poids lourds britanniques les plus connus de leur génération, semblaient prêts à se rencontrer enfin sur le ring dans un peu plus de deux mois après les proclamations publiques de Fury selon lesquelles il offrirait à Joshua des conditions intéressantes pour conclure un accord.

Cependant, Fury a retiré l’offre lundi à 17 heures, heure du Royaume-Uni, après avoir déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux que son délai était venu et reparti – malgré le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, révélant la veille qu’il y avait «aucune chance” qu’un accord serait conclu d’ici là.

Hearn a cité plusieurs discussions concernant les éléments de diffusion du combat qui nécessitaient un accord avant qu’un contrat puisse être signé, les dirigeants des diffuseurs BT Sport et DAZN se réunissant lundi pour aplanir les problèmes potentiels de distribution des droits.

Ceci est un message à @anthonyjoshua. Mon promoteur Frank Warren m’a convaincu de laisser Queensberry continuer à négocier avec votre équipe cette semaine, bien que je sache que vous n’allez jamais faire ce combat… pic.twitter.com/XpcHOpZJzk – TYSON FURY (@Tyson_Fury) 29 septembre 2022

“Mon promoteur Frank Warren m’a convaincu de laisser Queensberry continuer à négocier avec votre équipe cette semaine, bien que je sache que vous n’allez jamais faire ce combat», a déclaré Fury jeudi.

“Donc, la date limite était lundi,” il ajouta. “J’ai permis à Frank de continuer à faire des réunions avec votre équipe et vos diffuseurs et tout ça. Maintenant, nous avons BT, DAZN et ESPN sur la même page. Ils sont contents de tout, ils sont tous prêts à faire du rock and roll.

« Vous demandez beaucoup de choses, vous voulez être co-promoteurs quand vous êtes un challenger volontaire. Devinez quoi, j’ai dit, donnez-leur, laissez-les être co-promoteurs.

« Vous vouliez une transparence totale, même si vous n’êtes pas actionnaire à parts égales de ce parti. Vous savez ce que j’ai dit? Donnez-leur une transparence totale, je n’ai rien à cacher, je n’essaie de voler personne, je n’ai volé personne d’un centime dans ma vie.

« Alors maintenant, vous avez une transparence totale, tout est propre et équitable. Maintenant Joshua, la balle est vraiment dans ton camp fils.”

Lire la suite Joshua répond aux demandes de Fury avec un message inhabituel (VIDEO)

Joshua a déclaré publiquement qu’il signera le contrat dès qu’il sera signé par ses représentants, et avait précédemment accepté une répartition 60-40 du partage des revenus.

Fury s’est en outre adressé à Joshua et a déclaré que s’il en avait “dignité,” il signera l’accord dès que possible.

« Tout le monde est fait. Si vous êtes un homme, et si vous avez une sorte de dignité et de fierté, vous ferez signer ce contrat aujourd’hui. Ça y est. Il n’y a plus de jours, semaines, mois, ça fait plus de deux semaines que t’as le contrat et t’as toujours pas signé», a ajouté Fury.

« Montrez au public que vous êtes vraiment le grand lâche que je sais que vous êtes, et ne le signez pas. Peu m’importe que vous le signiez ou non, cela ne fait aucune différence pour moi. Tu es un homme battu et je suis un champion du monde. Je te balance un gros os, mais je sais que je peux te casser la gueule donc je suis prêt à te donner une opportunité.

« Il n’y a plus rien à faire, tout le monde est content. Mettez votre équipe dans la mienne, ils seront disponibles toute la journée, comme ils l’ont été les deux dernières semaines. Faites signer ce contrat !

“Laissez les fans britanniques avoir ce qu’ils veulent. Il n’y a pas de course, tu dois me combattre. Vous ne pouvez pas vous échapper. La fureur arrive.”

Hearn, cependant, dit qu’il est déconcerté par les déclarations du camp Fury, étant donné que les discussions progressent actuellement à un rythme qu’il juge acceptable.

Lire la suite Tyson Fury accuse Usyk de “courir et de se cacher” (VIDEO)

“Je ne veux pas m’impliquer dans des allers-retours qui vont avoir un impact négatif sur ce combat en cours, mais pour être honnête, nous sommes assez déconcertés par la situation», a déclaré le promoteur.

“Premièrement, lorsque nous avons convenu des conditions du combat, il nous a fallu plus d’une semaine pour recevoir un projet de contrat. Nous n’avons pas eu ce contrat depuis 14 jours.

“Je ne sais pas pourquoi Tyson Fury continue de fixer des délais irréalistes tout en offrant le combat à un certain nombre d’autres poids lourds pour la date sélectionnée. S’il est sérieux au sujet du combat en cours, je suggère qu’il permette à Matchroom et Queensberry de continuer à travailler dur pour faire le combat, dont tout le monde s’est efforcé de faire.

«Vous ne pouvez pas publiquement continuer à vous retirer d’un combat et ensuite reprendre les négociations alors qu’il y a eu tant de conversations positives. Nous verrons ce qui se passe à partir d’ici.”