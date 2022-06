Tyson Fury révèle le demi-tour de sa retraite dans une vidéo avec le promoteur Frank Warren – « Montrez-moi l’argent! » | Nouvelles de boxe

Tyson Fury a déclaré qu’il reviendrait « à 100% » sur le ring, mais de « grosses poches » stressées sont nécessaires pour un combat d’unification potentiel contre Anthony Joshua ou Oleksandr Usyk.

Le joueur de 33 ans a déclaré à plusieurs reprises qu’il prenait sa retraite après avoir défendu avec succès sa couronne mondiale des poids lourds WBC en avril lors de l’arrêt de Dillian Whyte au sixième tour à Wembley.

Des rumeurs ont depuis circulé sur un éventuel retour, cependant, et Fury – qui n’a pas encore quitté sa ceinture WBC – a laissé entendre qu’une grande révélation allait arriver peu après s’être entretenu avec le promoteur Frank Warren la semaine dernière.

« Nous avons des nouvelles très excitantes à venir, je pense que le monde attend notre plan d’action », a déclaré Fury à la chaîne YouTube de Queensberry.

« Nous avons eu un bon moment d’italien à Londres, nous avons eu une longue conversation sur beaucoup de choses et… Frank, tu veux le reprendre d’ici ? »

Warren a ensuite ajouté: « Nous avons examiné quelques scénarios. J’ai de nouveau parlé à Tyson aujourd’hui, et nous espérons trouver quelque chose que Tyson veut faire. Nous avons parlé de divers scénarios.

« Peut-être un combat d’exhibition, nous ne savons pas. Quelque chose en sortira. Une fois que Tyson sera heureux, alors je serai heureux, et tout ce qui se passera sera.

« Il y a évidemment beaucoup de choses dont il faut parler, et le public voudra voir Tyson Fury de retour sur le ring, où il est le roi. Je veux voir ça.

« Je comprends où est Tyson et ce qu’il a dit, les gens prennent leur retraite et reviennent dans quelques années, j’aime que les gars se battent quand ils sont à leur apogée, et pour moi, Tyson Fury n’est pas à son apogée [yet]. Cette performance la dernière fois était autre chose, mais nous allons avoir une bonne conversation et je suis sûr que nous allons avoir de bonnes nouvelles que nous pourrons annoncer assez bientôt. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait qu’il reviendrait sous une forme ou une autre, Fury a répondu: « À cent pour cent, comme l’a dit Jerry Maguire, Frank, ‘Montre-moi l’argent!’

« Si quelqu’un peut me montrer l’argent, j’ai donné un surnom à Frank Warren il y a des années, je l’ai appelé le » Magic Man « . Parce que s’il peut ramener quelqu’un d’absolument mort, comme il l’a fait avec moi, il doit avoir de la magie.

« Nous allons faire quelque chose de grand, grand. »

Warren a ajouté: « Nous avons fait cela ensemble. Cet homme est incroyable avec qui travailler. »

La perspective de Fury face au vainqueur du match revanche de Joshua avec Usyk dans un combat d’unification a été évoquée, mais Fury a déclaré qu’il serait coûteux d’affronter ensuite le « poids moyen » ou le « bodybuilder ».

« Il y a de quoi être vraiment excité, mais cela n’implique pas Usyk ou Joshua pour le moment », a déclaré Fury.

« Je prendrai une décision sur tout cela. Je viens juste de me battre, il n’y a même pas trois mois. On ne s’attendrait pas à ce que je me batte avant octobre, novembre, décembre de toute façon.

« Je n’ai pas de mandats à venir. Personne ne me presse de faire quoi que ce soit.

« Quand ce poids moyen assommera à nouveau ce bodybuilder, il n’y aura qu’un seul homme pour régler ce cirque absolu, n’est-ce pas?

« Ce que je dirais aux gens qui veulent que ce combat ait lieu, il vaut mieux avoir un gros chéquier, parce que faire sortir le grand ‘GK’ (Gypsy King) de sa retraite, racheter ce pays encore une fois, ça va coûter .

« Je suis un combattant et je me bats pour des prix, mais ça va coûter cher si vous voulez que je fasse une mission sur ce poids moyen et que je vous montre ce qu’un vrai poids lourd lui fait.

« Ça va coûter cher, il va falloir avoir de grosses poches, et on peut même parler alors. Jusqu’à ce que [they fight]je vais rester à Morecambe, m’entraîner comme un fou. »

Interrogé sur son programme d’entraînement, Fury a déclaré: « Je m’entraîne tous les jours deux fois par jour. Je cours le matin et je fais des poids et de la boxe la nuit. Ce n’est pas pour une raison particulière, c’est juste pour me garder en forme, en bonne santé et bien mentalement. .

« J’ai profité de ma vie, couru et combattu, c’est ma façon de profiter de la vie. Je vais prendre quelques bières de temps en temps. J’ai agi comme un idiot à l’étranger comme nous le faisons tous, à Miami, je ‘ Je suis très heureux et je me tiens occupé. »