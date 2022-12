Tyson Fury révèle la suite après la victoire de Derek Chisora: Soit Oleksandr Usyk au début de 2023, soit Joe Joyce à Wembley | Nouvelles de boxe

Tyson Fury s’attend à connaître la “plus grande année” de sa carrière à ce jour en 2023.

Fury a défendu son titre WBC des poids lourds lorsqu’il a arrêté Derek Chisora ​​au stade Tottenham Hotspur en 10 rounds samedi.

Maintenant, Fury vient pour tous les autres titres majeurs qui ne sont actuellement pas en sa possession. Ces trois ceintures sont toutes détenues par Oleksandr Usyk et l’Ukrainien était au combat de Fury à Londres ce week-end pour affronter le champion poids lourd rival.

Oleksandr Usyk, champion des poids lourds IBF, IBO, WBO et WBA, déclare que le monde entier veut voir un combat pour le titre incontesté se produire



Cet affrontement de championnat incontesté avec Usyk est le combat que Fury veut au premier trimestre 2023.

C’est le concours que l’Ukrainien cherche aussi à faire. C’est le combat qui opposerait les deux meilleurs poids lourds du monde et ce serait un combat très attendu.

“Oui, c’est vrai”, a déclaré Usyk Sky Sports Nouvelles. “Toute la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, le monde entier, en particulier l’Ukraine, tout le monde veut voir ce combat se produire.”

Fury a toujours un plan de secours si un accord pour prendre Usyk ne peut pas être conclu. Il a également un gros combat avec Joe Joyce dans son viseur. Joyce était lui-même présent à Tottenham et, comme Usyk, il a saisi sa chance de sauter ensuite sur le ring pour appeler Fury.

Image:

Tyson Fury est un formidable champion des poids lourds (Photo : Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images)





“Il y a beaucoup plus à venir. Permettez-moi de dire qu’il y a beaucoup de gros combats à venir l’année prochaine”, a déclaré Fury. Sky Sports Nouvelles.

“J’ai dit que si Usyk ne pouvait pas être réalisé au début de l’année prochaine, nous emmènerions Joe Joyce à Wembley et vendrions 90 000 billets supplémentaires ici au Royaume-Uni, la capitale mondiale du divertissement sportif.

“Regardez ces fans, ils n’arrêtent pas de sortir”, a poursuivi Fury. “C’est un moment particulier [to fill a 60,000 seat stadium]. Les temps difficiles, à l’extérieur en décembre également, c’est difficile à vendre. Mais regardez ces fans, ils sont incroyables.”

Ses plans pour l’avenir immédiat incluent le soutien de l’équipe nationale de football lors de la Coupe du monde.

“Maintenant, l’Angleterre doit le faire dimanche et le ramener à la maison. Il rentre à la maison, allez l’Angleterre”, a-t-il déclaré.

“Je vais regarder l’Angleterre demain contre le Sénégal et s’ils traversent le Sénégal, je vais au Qatar.”

Image:

Fury fouette Derek Chisora ​​avec une croix droite (Photo: Mikey Williams / Top Rank Inc via Getty)





“Joyce un combat plus dur qu’Usyk”

Fury a l’intention de vivre une année spectaculaire en 2023.

“Nous allons avoir ces gros combats. Tout d’abord, parlons d’Usyk. Avant que tout le monde ne veuille me poser un million de questions sur Usyk quand j’avais Chisora ​​à battre. Comme nous l’avons vu [on Saturday], Chisora ​​n’est facile pour personne. Je suis prêt et disposé à affronter Usyk ensuite, que ce soit en Arabie saoudite ou ici au Royaume-Uni”, a déclaré Fury par la suite.

“Donnons aux fans un champion, un nom, un visage. Usyk est prêt à relever le défi. Il est venu ce soir, alors jouez avec lui. Ce n’est pas un boxeur facile à comprendre – c’est un habile gaucher, avec de très bonnes compétences , médaillé d’or olympique et il est en pleine forme. J’ai donc vraiment hâte de relever le défi.

Cependant, il a ajouté: “Les grands combats ne se produisent parfois pas pour une raison quelconque. Mais j’ai le sentiment que celui-ci va se produire. Mais si ce n’est pas le cas pour des raisons X, Y ou Z, alors nous aurons Joe Joyce à Wembley l’année prochaine.”

S’il s’agit d’Usyk en premier, comme l’espère Fury, il est toujours prêt à combattre Joyce plus tard dans l’année. “Mais à condition qu’Usyk arrive, je le ferai alors j’aurai aussi Joe Joyce à Wembley, pourquoi pas?” dit Furie.

Il accorde une grande importance à Joyce. En fait, Fury a suggéré qu’il serait un adversaire plus dur pour lui qu’Usyk.

Image:

Fury salue ses supporters à Tottenham (Photo : Queensberry Promotions)





“Les gens m’ont demandé : ‘Qui est le combat le plus dur, Usyk ou Joyce ?’ Et à mon avis, Usyk est le boxeur le plus habile mais Joe Joyce est le “Juggernaut” et je pense que Joe est un combat plus difficile qu’Usyk, à 100%”, a déclaré Fury.

“Big Joe, six pieds sept et 19½ pierre, comme un mastodonte avançant vers moi, essayant de me mettre en pièces ou Usyk essayant de voler un coup courant autour du ring, essayant de marquer un point ici et là.

“Donc je pense qu’Usyk est un très bon combattant, je ne vais rien lui enlever, il était le champion incontesté des poids lourds et il est le champion unifié des poids lourds, donc il a eu une carrière fantastique. Je pense que je vais faire un travail sur lui », a-t-il ajouté.

“Je veux le prouver. Alors allons-y. Mais comme je l’ai dit, je pense que le plus grand défi pour moi est Joe Joyce.

Image:

Oleksandr Usyk monte sur le ring pour appeler Fury (Photo : Queensberry Promotions)





“Si je combats Usyk, alors peut-être que Joe pourrait combattre (Deontay) Wilder”, a réfléchi Fury. “Qui ne voudrait pas voir ça ? Qui ne voudrait pas voir l’homme le plus dur du monde affronter le plus gros puncheur du monde ?

Fury ne s’attendait pas à ce qu’Anthony Joshua figure dans ses plans pour la nouvelle année.

“Usyk est venu ici ce soir pour se battre. Ringside, s’est tenu là, m’a mis dans le visage. Il veut se battre”, a expliqué Fury. “Même le grand Joe pensait qu’il allait rejoindre cette fête.

“Gatecrashed cette fête, [thinking,] “Je veux un morceau de ça.”

Image:

Chisora ​​tend les bras contre Tyson Fury





“Pendant toutes ces années, nous vivons dans le même pays, est-ce que quelqu’un a déjà vu AJ me faire ça, me mettre en face, dire battons-nous?”

Fury a été soulagé de voir Chisora ​​finalement retiré de leur combat samedi. De son point de vue personnel, c’est un bon moment pour Chisora ​​de mettre un terme à sa carrière.

“Je ne peux parler pour aucun autre homme, je ne peux pas prendre de décisions pour qui que ce soit. Derek prendra ses propres décisions”, a déclaré Fury. “Parce qu’il est une légende de ce jeu. Dans la boxe britannique, il est comme un héros populaire… Pour moi, j’aimerais le voir prendre sa retraite.”

Image:

Cela s’est rapidement transformé en un combat punitif pour Chisora ​​(Photo : AP Photo/Ian Walton)





Le champion WBC a lutté avec ses propres opinions sur la retraite. Il ne peut pas encore tout à fait s’arrêter, certainement pas tant qu’il peut emballer des stades pleins de fans savourant son travail.

Ses yeux s’illuminaient encore lorsqu’il décrivait la joie particulière de se battre. “J’ai dit aux garçons dans les vestiaires, j’aime vraiment, vraiment où je suis”, a-t-il expliqué.

“C’est ma zone de confort. 60 000 personnes crient votre nom et vous devez vous battre en tête-à-tête avec quelqu’un. Oui, c’est là que je prospère, c’est ma vie. C’est pour ça que je vis.”

Fury sait qu’il ne peut pas se battre éternellement. “Nous sommes tous de sang et d’os,” dit-il lourdement.

“Nous verrons, un combat à la fois. C’est tout ce que nous pouvons faire.”