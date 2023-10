Le champion du monde WBC des poids lourds Tyson Fury a battu l’ancien combattant de l’UFC Francis Ngannou sur une décision partagée dans un combat sans titre en Arabie Saoudite qui a presque provoqué l’un des plus gros bouleversements de la boxe.

Fury, détenteur invaincu de l’une des ceintures les plus prestigieuses du sport, a évité de peu une première défaite dimanche face à un adversaire de 37 ans qui n’avait jamais boxé professionnellement auparavant mais qui a traversé les 10 rounds complets avec une certaine fanfaronnade.

Ngannou, dont le record à l’UFC était de 17-3, a renversé le Britannique au troisième tour avec un crochet du gauche, bien que l’autoproclamé « Gypsy King » de 35 ans ait réussi à terminer le tour.

Mais ce fut une occasion manquée lors d’un bouleversement majeur. Ngannou n’a décroché que six des 38 coups de poing lors des deux derniers tours, selon CompuBox, contre 14 sur 37 pour Fury.

Fury a décroché plus de coups au total (71-59), mais Ngannou a touché la cible avec plus de tirs puissants (37-32).

Fury est resté invaincu à 34-0-1 avec 24 KO, mais ne se faisait aucune illusion quant à sa quasi-perception.

“Ce n’était certainement pas dans le scénario”, a déclaré Fury après que deux des juges lui ont donné la victoire 96-93 et ​​95-94. Le troisième juge a marqué 95-94 en faveur de son adversaire camerounais-français.

«C’est un sacré combattant et un sacré boxeur bien meilleur que nous ne le pensions. C’est un homme maladroit et un bon puncheur et je le respecte beaucoup.

“Il m’a livré l’un de mes combats les plus durs des 10 dernières années.”

Fury a déclaré qu’il n’y avait pas de clause de revanche, mais qu’il aimerait combattre à nouveau Ngannou « sur toute la ligne » après un combat pour le titre incontesté avec le champion ukrainien IBF, IBO, WBO et WBA Oleksandr Usyk.

Les deux champions devraient se rencontrer à Riyad à une date qui n’a pas encore été annoncée officiellement mais qui, selon les deux champions, serait le 23 décembre.





Ngannou a déclaré qu’il se sentait « fantastique », malgré la défaite.

“Je suis très heureux. Cela ne s’est pas passé comme je le souhaitais, mais je tiens à remercier… le Royaume d’Arabie Saoudite [for] l’opportunité de prouver aux gens qu’ils ont tort une fois de plus.

Le combat s’est déroulé dans la Kingdom Arena de 26 000 places, à Riyad, et les combats préliminaires se sont déroulés dans un lieu extérieur voisin construit pour l’événement.

Ce n’était pas seulement son premier match de boxe, mais Ngannou n’avait pas participé du tout depuis sa victoire sur Ciryl Gane à l’UFC 270 en janvier 2022.

Ngannou, 37 ans, s’est brouillé avec l’UFC plus tôt cette année. Le président de l’UFC, Dana White, lui a retiré sa ceinture en janvier et, en mai, Ngannou a signé avec la Professional Fighters League rivale. Son premier combat pour la PFL devrait avoir lieu au début de l’année prochaine.

“Je sais que j’ai échoué, mais je vais y retourner et travailler plus dur avec un peu plus d’expérience cette fois, un peu plus de sensation de jeu et revenir plus fort”, a déclaré Ngannou.

« C’est un nouveau sport que je n’ai jamais pratiqué, auquel je n’ai jamais pu m’adapter. Maintenant, je sais que je peux le faire… préparez-vous. Le loup est dans la maison.