Tyson Fury « prêt » à laisser à nouveau les caméras dans sa maison pour la deuxième série Netflix

L’icône de la boxe Tyson Fury a récemment joué dans une émission Netflix intitulée « At Home With The Furys » avec sa famille. Son émission est devenue un succès instantané auprès des abonnés. Le premier épisode aurait attiré plus de 2,6 millions de téléspectateurs. Si l’on en croit les informations du Sun, Tyson aurait pu donner son feu vert pour une deuxième série de son émission. L’une des sources du Sun a déclaré : « L’émission de Tyson a été un succès fulgurant pour Netflix et ils ont tenu à ce qu’il accepte une seconde. » La même source a également révélé que Tyson avait quelques réserves dans son emploi du temps, mais qu’il serait prêt à inviter à nouveau des caméras dans sa maison pour le deuxième tour.

Tyson Fury est un boxeur professionnel britannique largement considéré comme le plus grand athlète de combat de ce sport. Au cours de sa carrière d’une décennie et demie, Tyson a atteint un record presque parfait de 33 victoires en 34 matches avec un match nul. Il a également détenu six titres mondiaux sur la scène professionnelle.

At Home With The Furys suit le multiple champion de boxe poids lourd, sa femme et ses six enfants dans leur vie quotidienne. L’émission mettait également en vedette le père de Tyson, John, son jeune frère Tommy et sa fiancée Molly-Mae Hague. Après avoir terminé la sortie de la première série, Tyson a estimé qu’il en avait assez des caméras qui le suivaient dans la maison. Tyson avait auparavant nié la possibilité de tourner une deuxième série avec la publication médiatique. Le succès de la première série avait contraint Netflix à tenter de réintégrer les caméras dans la maison de Fury, avec son accord. La légende de la boxe est un monstre sur le ring mais jouit d’une vie privée en dehors du sport professionnel.

Plus tôt le mois dernier, Tyson Fury et son épouse Paris Fury ont donné une interview sur la chaîne YouTube Capital XTRA. Ils ont beaucoup parlé de leur émission Netflix dans l’interview. « Vous pouvez vous attendre à une action complète et sans restriction, dans les coulisses avec toute la famille Fury », a déclaré Tyson au début de la série. Il a ensuite révélé plus tard à quel point il voulait sortir du premier spectacle lui-même avec le sentiment d’avoir commis une erreur après avoir vu toutes les caméras le suivre. «Je voulais sortir. Quelques semaines plus tard, je leur ai téléphoné : « Est-ce que je peux m’en sortir ? J’ai fait une erreur », a déclaré Tyson à propos de la situation initiale.

Tyson et Paris Fury attendent bientôt leur septième enfant. Il est probable que la production de la deuxième série ne commencera pas avant un certain temps.