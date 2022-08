Tyson Fury prêt à affronter Oleksandr Usyk pour un combat d’unification prestigieux

Une longue attente de 19 ans a finalement pris fin alors que les fans de boxe peuvent s’attendre à voir un champion incontesté des poids lourds avant la fin de 2022. Tyson Fury et Oleksandr Usyk s’affronteront dans une rencontre pleine de puissance car ils se battraient apparemment pour le titre incontesté des poids lourds le 17 décembre. Le match passionnant devrait se jouer en Arabie saoudite.

Fury a peut-être pris sa retraite de la boxe professionnelle, mais un rapport publié par Daily Mail affirme que l’équipe de Gypsy King est actuellement en pourparlers pour organiser le match lucratif. Le match de haut niveau sera également un jeu d’unification car il devrait combiner le titre WBC des poids lourds de Fury avec les ceintures d’Usyk.

Fury, le champion WBC, avait annoncé sa retraite en avril après avoir battu Dillian Whyte. Le boxeur champion a rapidement changé d’avis et a exprimé son désir de revenir sur le ring et de combattre Usyk.

Usyk, en revanche, a surclassé Anthony Joshua le week-end dernier pour la deuxième fois pour remporter trois titres prestigieux. Un juge avait marqué le combat pour Joshua, mais il a finalement été annulé par des décomptes de 115-113 et 116-112 en faveur d’Usyk. Plus important encore, c’était la deuxième victoire d’Usyk contre Joshua. Le duo s’était affronté en septembre 2021.

Après avoir vaincu Joshua par décision partagée, Usyk a conservé les titres WBA, WBO et IBF. Et avec cela, il a également réussi à sécuriser la ceinture Ring Magazine.

Usyk a pleinement profité de l’occasion et a envoyé un message à Fury. Le joueur de 35 ans a déclaré sur le ring qu’il voulait combattre Fury.

“Je suis sûr que Tyson Fury n’est pas encore à la retraite. Je suis sûr, je suis convaincu qu’il veut me combattre. Je veux le combattre et si je ne combats pas Tyson Fury, je ne me bats pas du tout », a déclaré Usyk selon Sportbible.

Fury n’a pas attendu trop longtemps pour répondre. Le joueur de 34 ans a exprimé sa volonté de combattre Usyk et de récupérer le titre. « Si vous voulez récupérer ces ceintures, envoyez le barbare Gyspy ; envoyez-moi et je soulagerai le dosser ukrainien de ses ceintures comme je l’ai fait le dernier dosser ukrainien », a déclaré Fury sur Instagram.

