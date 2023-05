Tyson Fury « prend ses propres décisions » et « guidera » la perspective du combat d’Oleksandr Usyk en décembre | Nouvelles de boxe

Tyson Fury « prend ses propres décisions » selon le président de Top Rank, Todd DuBoef, après que le champion poids lourd WBC ait lancé cette semaine une autre virée sur les réseaux sociaux appelant Oleksandr Usyk.

Parmi une rafale de messages sur son histoire Instagram jeudi, Fury a dit au « lâche » Usyk de « continuer à courir le lapin », puis a exhorté l’Ukrainien à accepter une répartition 70-30 sans clauses de revanche, ajoutant que le combat « ne se produit que dans le Royaume-Uni à Wembley ».

Fury a également appelé Top Rank à « m’offrir le combat qui m’est dû » lorsqu’il a répondu à l’affirmation du promoteur Bob Arum selon laquelle le combattant n’était pas sûr de ses propres plans.

« Si j’étais Tyson Fury, j’essaierais de monter sur le ring avant la fin de l’année, mais je ne suis pas Tyson Fury », a ajouté Arum. « Il a un immense talent et il sait ce qu’il veut plus que n’importe lequel d’entre nous, et nous serons guidés en conséquence par lui.

« En d’autres termes, donner des noms d’adversaires ou des dates est ridicule. Cela dépend de Tyson Fury, et quand et où il veut se battre. »

DuBoef a fait écho à ces sentiments, insistant sur le fait que Top Rank s’efforce de faire du combat incontesté pour le titre des poids lourds une réalité après l’échec des négociations plus tôt cette année.

« Il prend ses propres décisions quant au moment où il veut se battre, nous essayons de faciliter cela », a déclaré DuBoef. Sports du ciel. « Pour avoir le meilleur Tyson Fury sur le ring, c’est une question de fréquence, et – n’importe quel combattant en fait – plus vous vous battez, plus vous êtes là-bas, vous êtes d’une netteté remarquable.

« Tyson aime être tranchant comme un rasoir. C’est mon impression. Il aime être actif. C’est dommage que nous n’ayons pas pu organiser ce combat d’Usyk dans le délai que nous voulions tous au printemps.

« Je pense qu’il devrait être de retour sur le ring, mais ce sont ses décisions. Il dit toujours qu’il est dans un meilleur état d’esprit lorsqu’il s’entraîne et se prépare pour un combat, et si c’est pour Usyk ou n’importe quel combat là-bas, je pense que c’est toujours bon d’avoir C’est un si grand artiste et c’est un plaisir à regarder. Plus il se bat, mieux c’est pour tout le monde.

L’équipe d’Usyk se concentre actuellement sur la sécurisation de son prochain combat contre un autre Britannique, Daniel Dubois, qui est le challenger obligatoire pour le titre WBA des poids lourds, l’un des trois championnats majeurs que détient Usyk.

Bien que le promoteur d’Usyk, Alex Krassyuk, ait déclaré Sports du ciel La semaine dernière, l’accent est mis sur Dubois, a-t-il ajouté : « Tout le reste est possible après la victoire d’Usyk. »

Pour que Fury-Usyk se matérialise, les deux combattants doivent réellement vouloir que cela se produise, insiste DuBeof.

« En tant que personne qui essaie de faciliter ces grands matches et d’apporter les meilleurs combats aux fans, je pense que c’est toujours notre intention de savoir comment y arriver », a-t-il ajouté.

« L’attente des athlètes ou des conseillers qui les entourent est quelque chose qui fait dérailler les choses, mais je pense toujours qu’il y a une solution. Je ne pense pas toujours que ce soit un problème, il y a toujours une solution.

« Tout le monde doit se regarder dans le miroir, s’approprier ce qu’il veut faire et ses décisions, et s’il veut vraiment se battre, il faut se battre.

« Parfois, les gens choisissent de ne pas faire ça parce qu’ils ne veulent pas prendre de risque, ou bien ils se disent simplement : ‘Tu sais quoi, je n’aime pas ce type’, et ils ont un truc personnel, et c’est un peu décevant. .

« Nous parlons de grands matches, ils prennent un temps naturel et il en faut deux pour vouloir le faire. Je pense que les deux gars veulent le faire, et le timing de celui-ci a manqué, et c’est malheureux. Mais n’abandonnez jamais , n’abandonnez jamais, parce que les fans de combats veulent voir des combats et nous voulons les proposer à tout le monde. »

Arum : Qu’est-ce que je sais ? C’est hors de mes mains

Au-delà de son affirmation, Fury « n’a aucune idée » de ses propres plans, le promoteur américain Arum a déclaré qu’il était « baloney » de parler de combats potentiels et a souligné qu’il n’avait « aucune idée » si un double en-tête verrait Fury combattre Usyk. et Anthony Joshua affrontent Deontay Wilder en Arabie saoudite se concrétiseront.

« Les pourparlers n’ont pas progressé, mais il y a du temps pour que ces pourparlers aient lieu », a déclaré Arum, selon BoxingNews +. « J’espère, d’autant plus qu’ils jettent tout cet argent, que ce double en-tête aura lieu, mais je ne sais pas du tout si c’est réaliste. Aucune idée. »

Bien que Fury ait insisté sur Wembley pour un combat potentiel avec Usyk, Arum pense que seule l’Arabie saoudite est capable de fournir l’argent que les deux combattants rechercheraient.

« Encore une fois, l’argent que les Saoudiens auraient prétendument investi pour ce combat dépasse de loin l’argent que le combat rapportera n’importe où ailleurs dans le monde », a-t-il ajouté.

« Que cela arrive, qu’ils le mettent en place et que le combat ait lieu, ou qu’ils ne le mettent pas en place et que les combattants doivent maximiser leurs revenus, cela déterminera où se déroulera ce combat.

« Nous devrons voir. Pour le moment, tout est dans les limbes. Tout ce qui nous intéresse, ce sont ces combats, nous avons de grands combats que nous faisons, comme Haney contre Lomachenko, c’est un combat formidable, puis nous avons Mick Conlan qui se bat pour un titre contre Luis Alberto Lopez, puis nous avons un grand combat avec Teofimo Lomez défiant contre Josh Taylor.

« Ce sont des combats qui ont été faits et nous sommes prêts à en parler. Tout le reste n’est que baliverne !

« Ces combattants sont très intelligents, et quand ils arrivent à une réunion d’esprit et font la meilleure affaire disponible pour eux-mêmes, alors nous annoncerons le combat.

« Je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste. C’est une question folle. Ça ne dépend pas de moi, tu comprends ? Je n’ai pas l’argent dont disposent les Saoudiens donc je ne peux pas parler de la volonté de quelqu’un dans un pays pour mettre l’argent dont on parle. Alors qu’est-ce que je sais? Je ne vais pas être optimiste ou pessimiste.