Tyson Fury offre à Anthony Joshua le combat des poids lourds de la bataille d’Angleterre

Tyson Fury a offert à Anthony Joshua la chance de se battre pour sa couronne WBC avant la fin de l’année dans un combat pour le titre des poids lourds britanniques à succès.

Fury a suggéré qu’il se retirait de la boxe après avoir battu Dillian Whyte en avril, mais cherche maintenant un adversaire de haut niveau après que le champion rival Oleksandr Usyk a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se battre à nouveau avant 2023.

Joshua a subi une deuxième défaite consécutive contre l’Ukrainien en Arabie saoudite le mois dernier et son promoteur, Eddie Hearn, envisage des options pour un retour sur le ring pour le joueur de 32 ans.

L’invaincu Fury a annoncé qu’il prenait sa retraite le jour de son 34e anniversaire le mois dernier, après avoir déjà effectué un certain nombre de demi-tours sur son avenir dans le sport.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi, il a semblé confirmer qu’il avait de nouveau annulé sa décision.

“Vous avez tous entendu dire que je vais me battre dans les prochains mois, et avant d’annoncer un adversaire, je dois le faire au cas où”, a déclaré Fury.

“Anthony Joshua, je sais que vous venez de perdre un combat contre Usyk, et je sais que vous êtes sans ceinture en ce moment, et j’aimerais vous donner l’opportunité de me combattre pour le championnat du monde des poids lourds WBC. et le championnat linéaire dans les prochains mois.

«Vous sortez d’un combat de 12 rounds, vous êtes donc en forme, vous êtes prêt, je vous donne un préavis de quelques mois.

“Si vous êtes intéressé, je vous enverrai la date et nous pourrons gronder – une bataille de Grande-Bretagne pour le championnat du monde des poids lourds WBC. Faites-moi savoir si vous êtes intéressé. Sinon, je choisirai un autre adversaire.

Joshua a répondu sur Twitter en disant à Fury de contacter son équipe de direction.

“Je ne fais pas les discussions en ligne juste pour avoir du poids”, a écrit Joshua, avant d’ajouter : “Je serai prêt en décembre.”

L’ancien champion Joshua est tombé à 24-3 avec sa dernière défaite contre Usyk, mais un affrontement avec Fury susciterait un énorme intérêt en Grande-Bretagne.

Usyk, qui a conservé ses titres WBO, IBF et WBA contre Joshua, a déclaré vendredi qu’il espérait organiser un combat d’unification contre Fury l’année prochaine.

