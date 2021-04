Tyson Fury dit qu’il envisagera de «grosses offres» de plusieurs pays pour organiser une confrontation pour le titre mondial des poids lourds entre lui et Anthony Joshua plus tard cette année.

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter vendredi soir, Fury a déclaré qu’il voulait avoir l’opportunité de « briser ce gros dosser », faisant référence au champion unifié Joshua.

« Je viens de recevoir de grandes nouvelles, trois ou quatre grandes offres sur la table – l’intérêt de l’Arabie saoudite, mes frères gitans au Qatar, en Ouzbékistan, en Russie, en Amérique, en Angleterre – il y a de grandes, grandes offres sur la table », a déclaré Fury.

« Je vais les traverser dimanche et j’espère que nous allons engager le grand combat et me laisser écraser ce gros dosser. »

Joshua s’était rendu sur Twitter plus tôt vendredi pour proposer sa propre mise à jour, promettant que son équipe « travaillait vraiment dur pour que le combat se produise » et « espère partager bientôt des nouvelles positives ».

















Eddie Hearn dit qu’Anthony Joshua et Tyson Fury recevront « plusieurs offres » cette semaine alors qu’ils cherchent à convenir d’un lieu et d’une date pour leur combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds



La possibilité que le combat se tienne à Wembley avait déjà reçu un coup de pouce alors que le maire de Londres, Sadiq Khan, avait promis son soutien au promoteur Eddie Hearn.

Parmi les options de lieu que Hearn devrait présenter aux combattants, il y a un combat au stade national anglais le 24 juillet, auquel cas une pleine capacité pourrait être autorisée.

Mise à jour rapide. Moi-même, À 258 mgt & @MatchroomBoxe travaillent très dur pour que le combat ait lieu. Je veux donner à mes fans ce qu’ils veulent et vous savez que je ferai tout ce que je peux pour livrer. En espérant partager des nouvelles positives bientôt. – Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 9 avril 2021

« Eddie Hearn peut tout faire », a déclaré Khan à SNTV. «Je veux dire que ce type est incroyable. J’appelle Eddie un ami, je suis un de ses fans.

« Le fait qu’il ait réussi Joshua-Klitschko, 90 000 était impressionnant. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec lui.

« Je suis impatient de voir Joshua-Fury, je pense que ce sera incroyable. Je ne vais pas vous dire qui je soutiens, mais ne serait-il pas génial de voir ces deux grands boxeurs, champions du monde, boxe parmi leurs propres fans Tyson et Anthony vous diront à quel point ils sont reconnaissants envers leurs fans dans ce pays.

« Eddie sait comment me joindre. Nous ferons ce que nous pouvons pour soutenir Eddie. J’apprécie aussi qu’il y ait de la politique dans la boxe. J’apprécie qu’il y ait des problèmes autour de la radiodiffusion, il y a des problèmes de sponsoring, mais si Eddie et les équipes veulent avoir le combat à Londres, nous sommes prêts. «