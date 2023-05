Tyson Fury: le président de Top Rank, Todd DuBoef, discute de la méga nuit de combat saoudienne et de l’effondrement de l’affrontement incontesté d’Oleksandr Usyk | Nouvelles de boxe

Le président de Top Rank, Todd DuBoef, a déclaré que les fans de boxe pouvaient «rêver» d’une méga nuit de combat opposant Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Anthony Joshua et Deontay Wilder les uns contre les autres dans une pièce maîtresse historique des poids lourds – mais avertit également que «tous les combats ne peuvent pas être le monde Finale de coupe’.

Alors qu’Usyk devrait affronter le challenger obligatoire Daniel Dubois, l’avenir immédiat de Fury reste incertain car le champion WBC continue d’être lié à plusieurs adversaires potentiels.

La paire avait cherché à se rencontrer dans un blockbuster incontesté des poids lourds au stade de Wembley en avril, seulement pour que les négociations échouent au milieu de ce qui est devenu une sorte de jeu de blâme.

Des rapports, bien que ténus, ont ensuite circulé sur un super combat saoudien potentiel qui verrait Fury affronter Usyk et Joshua affronter Wilder sur la même carte.

Tyson Fury « sait ce qu'il veut », mais un combat pour le titre mondial incontesté contre Oleksandr Usyk reste dans les « incertitudes », déclare le promoteur Bob Arum



« Il y a tellement de défis à relever pour que cela se produise », a déclaré DuBoef à Sky Sports. « Je ne dis jamais jamais, c’est une idée géniale.

« Peut-il réellement être exécuté ? Je ne sais pas. Est-ce réel ? Je ne sais pas. Il n’y a rien de mal à rêver. Si c’est un grand rêve et qu’il se concrétise, c’est formidable pour tout le monde, mais si c’est un grand rêve et ne se concrétise pas, vous avez une perte d’attente et de déception de la part des combattants et des fans.

« Nous ne voulons pas d’un coup monté, nous ne voulons pas que les gens soient déçus parce qu’ils s’attendaient à quelque chose et que cela ne s’est pas produit.

« C’est beaucoup de ce qui se passe au quotidien, c’est » je veux ce combat mais je ne l’ai pas eu « . C’est difficile parce que tous les combats ne sont pas la finale de l’UEFA Champions League, vous devez avoir une saison régulière, vous ne peut pas avoir la finale de la Coupe du monde tous les jours.

« Le public critique le sport parce qu’il n’atteint pas la finale de l’UEFA Champions League trois fois par an. »

L’équipe Usyk avait apparemment été mécontente de l’idée d’une répartition de la bourse qui favorisait fortement Fury, tandis que Fury était très critique de la position d’Usyk en ce qui concerne l’obtention d’une clause de revanche.

Leurs différences prolongeraient l’attente d’un premier combat poids lourd incontesté depuis que Lennox Lewis a battu Evander Holyfield en novembre 1999.

Callum Smith de Liverpool défiera Artur Beterbiev pour les titres mondiaux unifiés des poids légers et lourds, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni le 20 août. Le président de Top Rank Boxing, Todd DuBoef, s'attend à un KO dans le combat mais ne peut pas prédire qui gagne



« Je pense que l’un des facteurs déterminants a été le moment choisi, car malheureusement, vous avez les titres obligatoires et lorsque vous avez tous ces titres, vous avez une ligne de prétendants n ° 1 », a expliqué DuBoef.

« C’est un peu un dysfonctionnement de l’organisation qui se produit dans ce sport parce que nous avons un siècle et demi, vous essayez de le gérer mais je pense que cela a créé certains des problèmes et l’urgence d’essayer de l’intégrer. un certain laps de temps.

« Il y a un certain nombre de problèmes et c’était l’un d’entre eux. »

Alors que la paire tourne son attention vers d’autres adversaires cet été, il reste un espoir qu’un combat puisse être convenu avant la fin de l’année.

« Idéalement, cela aurait été bien si le combat avait déjà eu lieu », a ajouté DuBoef.

« Usyk est un grand combat pour lui, (Anthony) Joshua est un grand combat pour lui, ce sont les deux combats que nous aimerions le voir faire et je pense que ce sont les deux combats qu’il aimerait faire.

« Notre objectif a toujours été un alignement avec ce que nous pensons être le mieux pour lui, le sport et les fans et ce sont les deux au sommet. »

Tyson Fury « sait ce qu'il veut », mais un combat pour le titre mondial incontesté contre Oleksandr Usyk reste dans les « incertitudes », déclare le promoteur Bob Arum



Entre-temps, Fury a été lié à un possible combat contre l’Australien Demsey McKean ayant été cette semaine en dessous pour regarder Joseph Parker en action.

« Il y a tellement d’options différentes et nous nous associons évidemment à Queensberry sur le projet Fury », a déclaré DuBoef.

« La chose la plus importante est qu’il veut être sur le ring, le problème est que nous voulons toujours le Super Bowl en boxe et nous disons » pourquoi ne pouvons-nous pas faire ça? « , Le timing est primordial.

« Le combat d’Usyk aurait probablement dû avoir lieu, mais le timing était décalé pour le printemps, donc la question est de savoir si nous pouvons le faire revenir sur le ring dès que possible ?

« Nous savons qu’il aime l’activité pour sa stabilité mentale et aime être au gymnase et motivé pour se battre.

« J’ai appris à être très flexible avec les adversaires de Tyson et les prochains combats parce qu’il y a beaucoup d’impulsions et » je veux faire ça « . La seule chose que nous savons, c’est qu’il veut se battre et monter sur le ring le plus rapidement possible.

« Je pense qu’il veut être sur le ring, c’est aussi notre objectif, essayer de répondre à son besoin de monter sur le ring et de le garder actif. »

