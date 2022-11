Tyson Fury : Je veux 12 combats en 12 mois l’année prochaine ; Oleksandr Usyk combat pour le titre incontesté « peu probable » | Nouvelles de boxe

Tyson Fury s’est fixé son prochain défi de 12 combats en 12 mois, et il est très “peu probable” que le calendrier implique un combat incontesté pour le championnat des poids lourds avec Oleksandr Usyk.

Fury n’est qu’à quelques jours de sa défense volontaire de son titre WBC contre Derek Chisora, au Tottenham Hotspur Stadium samedi, mais a déjà des yeux sur qui viendra ensuite.

Le poids lourd britannique vise un voyage mondial avec “12 combats en 12 mois”, et il espère que le titre WBC est à gagner à chaque combat.

Tyson Fury dit que si Derek Chisora ​​se connecte avec un “grand swing”, il pourrait avoir de vrais problèmes



“Je pense que j’aimerais faire 12 combats l’année prochaine, faire comme une campagne de clochards par mois partout dans le monde”, a déclaré Fury. Sports du ciel.

“Je vais m’asseoir avec Frank Warren après ce combat et voir ce que nous pouvons faire, voir si nous pouvons faire une campagne de clochards par mois et aller dans des endroits au hasard et combattre quelqu’un.

“Allez en Inde, allez en Chine, allez en Australie, allez en Indonésie, allez en Afrique, combattez simplement les populations locales.

“Vous avez un gars poids lourd là-bas? Ouais, combattons-le.

“Ayez une chance de vous battre pour le championnat du monde comme Rocky l’a fait dans Apollo.”

Frank Warren a défendu Derek Chisora ​​en tant qu’adversaire de Tyson Fury et dit que tous les combattants les mieux classés n’étaient pas disponibles



Alors que beaucoup aimeraient voir Usyk et Fury s’affronter pour unifier les titres des poids lourds WBO, IBF et WBA et WBC, Fury insiste sur le fait qu’il reste “peu probable” que les deux s’affrontent en 2023.

« Probablement pas, car ce sont tous des clochards, on verra », a-t-il ajouté.

“Je ne compterai pas du tout mes poulets, mais nous saurons l’année prochaine ce qui se passera.

“Si vous me voyez en Antarctique faire un combat, vous savez que je suis sur ma campagne de clochards par mois.”