Tyson Fury Fury domine Derek Chisora ​​pour l’arrêter en 10 rounds et conserver le titre des poids lourds WBC | Nouvelles de boxe

Tyson Fury a dominé Derek Chisora ​​pour défendre son titre WBC des poids lourds en 10 rounds au Tottenham Hotspur Stadium de Londres samedi soir.

C’était une performance dominante de Fury. Il a soumis Chisora ​​à une punition soutenue jusqu’à ce que finalement, à neuf secondes de la fin du 10e tour, l’arbitre Victor Loughlin intervienne pour l’annuler.

Ce n’était pas un coup de poing final qui l’a terminé, mais Chisora ​​a été à juste titre épargné par sa propre bravoure.

Bien que Chisora ​​ait avancé sur Fury, essayant de le fermer, le champion WBC a rapidement pris le contrôle de leur concours. Il a commencé à le frapper, atterrissant presque à volonté alors que le combat avançait dans sa seconde moitié.

Il a poursuivi ce travail vicieux, écrasant son adversaire jusqu’à ce que l’arbitre doive intervenir.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.