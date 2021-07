Tyson Fury fait l’éloge des frères Paul et discute d’un super-combat potentiel avec la centrale de l’UFC Ngannou

De nombreux grands noms du cercle carré et de l’octogone ont été unis dans leur critique des sensations sur Internet des frères Paul, avec tout le monde du président de l’UFC Dana White, de l’ancien champion des poids lourds légers et lourds Daniel Cormier et du grand livre pour livre Saul ‘Canelo’ Alvarez n’hésite pas à donner ses deux cents sur eux.

Alvarez a dit qu’ils étaient « irrespectueux » à la science douce en s’engageant dans des combats d’exposition avec Floyd Mayweather ou en éliminant des vétérans du MMA en déclin tels que Ben Askren dans des combats sous licence, comme beaucoup d’autres.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jake Paul (@jakepaul)

Mais Fury n’est pas d’accord.

Pour TMZ Sport, « The Gypsy King » – qui se prépare pour un affrontement de trilogie avec Deontay Wilder le 24 juillet – a lancé une courbe en affirmant que les frères étaient en fait ce dont un sport de fléaux avait besoin.

« J’ai été assez impressionné par les Paul – tous les deux », avoua le Mancunien.

« Pour être honnête, ils ont été une bonne bouffée d’air frais pour la scène de la boxe.

« Fantastique, les gars. Bravo si vous regardez, » il ajouta.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Tyson Fury (@gypsyking101)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jake Paul (@jakepaul)

Selon 3-0 Jake, cependant, qui se prépare à affronter l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley, Fury pense que s’attaquer à son propre frère Tommy signifiera une première défaite dans sa nouvelle profession choisie.

« Je pense que Tommy l’assomme à froid », Fureur a déclaré.

« Je pense [Jake’s] un combattant décent à coup sûr. Mais, je sais que Tommy est un puncheur à la dynamite. »

Impliqué dans des allers-retours sur les réseaux sociaux qui ont même impliqué la partenaire de Tommy, Molly-Mae Hague, le couple pourrait s’affronter si Paul dépasse un Woodley formé par Floyd Mayweather.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Tommy TNT Fury (@tommyfury)

Ce que Fury pourrait faire après avoir traité avec Wilder est également une question d’intrigue.

Un blockbuster entièrement britannique au box-office contre Anthony Joshua a été abandonné, le Londonien devant affronter son compatriote médaillé d’or olympique Oleksandr Usyk fin septembre.

Pourtant, Fury a également manifesté son intérêt pour un combat croisé avec le dirigeant des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou dans l’octogone, et l’a confirmé une fois de plus à TMZ.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Francis Ngannou (@francisngannou)

Aide actuellement Nick Diaz à s’entraîner pour son retour, Fury a révélé comment la légende de l’UFC lui a dit Ngannou « Je ne peux pas faire de la lutte de toute façon, donc nous cherchons juste un coup debout. »

« Moi et Ngannou dans les petits gants, y arriver.

« Dès que j’en aurai fini avec Wilder et Joshua, je combattrai Ngannou dans un octogone avec des gants de 4 onces », il a ordonné.

« Ce n’est pas un lutteur de toute façon, c’est un combat debout. »