Tyson Fury et Oleksandr Usyk sont d’accord pour un combat mondial pour l’unification des poids lourds, selon Bob Arum

Tyson Fury et Oleksandr Usyk ont ​​convenu de se battre ensuite dans un combat d’unification du titre mondial des poids lourds, selon le vétéran promoteur de boxe Bob Arum.

Fury a battu son rival britannique Derek Chisora ​​pour la troisième fois de sa carrière pour conserver son titre WBC plus tôt ce mois-ci.

Il a ensuite appelé le héros ukrainien Usyk, détenteur de la ceinture IBF, IBO, WBO et WBA, qui était au bord du ring au stade Tottenham Hotspur.

À la suite de ce combat, Fury, 34 ans, a prévu un affrontement avec Usyk, soit en Arabie saoudite, soit en Grande-Bretagne, en février ou en mars.

“Les deux combattants ont convenu de se battre ensuite”, a déclaré mardi Arum, 91 ans, à Sky Sports.

«Avec Fury et Usyk, nous avons affaire à deux adultes, pas beaucoup de (déchets) dans les deux sens. Usyk est un bon ami à moi, il est très intelligent et Tyson est Superman, à la fois en tant qu’athlète et en tant qu’intellect.”

L’Américain, impliqué dans certains des concours les plus célèbres de Muhammad Ali dans les années 1970, a ajouté : « Alors ils veulent le combat. Les deux veulent le combat et il y aura donc très peu, voire pas du tout, (déconner).

« Maintenant, la question est de savoir quelle est la date et quel est le site. Mais ce combat va certainement avoir lieu et il aura lieu dans les quatre premiers mois de l’année prochaine.”

Usyk, 35 ans, a battu deux fois Anthony Joshua, privant d’abord le Britannique de ses titres mondiaux à Tottenham en septembre de l’année dernière avant de le battre à nouveau à Jeddah, en Arabie saoudite, en juillet.

En septembre, il a déclaré à propos d’un éventuel concours avec Fury: «J’aimerais vraiment voir ce combat se produire l’année prochaine.

“Nous ne savons pas ce qu’il a en tête. C’est Tyson Fury, tout le monde sait que c’est un gamin très fou.”

