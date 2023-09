Tyson Fury et Oleksandr Usyk signent des contrats pour un combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds | Nouvelles de boxe

Tyson Fury et Oleksandr Usyk ont ​​signé des contrats pour un combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds en Arabie Saoudite.

Les pourparlers ont échoué entre les champions rivaux plus tôt cette année, mais Fury et Usyk ont ​​désormais convenu de mettre tous les titres mondiaux en jeu dans un combat, avec une date et un lieu à confirmer.

Fury risque son invincibilité lors d’un combat contre l’ancien champion de l’UFC Francis Ngannou en Arabie Saoudite le 28 octobre.

Usyk a défendu ses titres mondiaux WBA, WBO et IBF avec une victoire par arrêt contre Daniel Dubois en Pologne le mois dernier.

« Je fais ce que je dis. Je dis ce que je fais. Incontesté. C’est l’ère Gypsy King », a posté Fury sur Instagram à propos de la nouvelle.

« Tu ne peux plus courir en lapin, Usyk, tu comprends.

« Merci au Royaume [of Saudi Arabia]! »

Le vainqueur du combat entre Fury et Usyk verra le premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures.

Fury est invaincu en 34 combats depuis qu’il est devenu professionnel en 2008, tandis qu’Usyk a remporté ses 21 combats.

« Je suis ravi d’avoir enfin signé ce combat », a déclaré le promoteur de Queensbury, Frank Warren. « C’est le plus grand combat qui puisse être mené dans notre sport.

« Les poids lourds stimulent toujours l’imagination des fans, et je suis convaincu que ce sera le plus grand événement de boxe du siècle.

« Je ne peux pas croire que cela se produise, mais c’est le cas », a déclaré le promoteur d’Usyk, Alexander Krassyuk. « Difficile d’exprimer mon admiration pour avoir participé au plus grand combat des poids lourds du siècle. Respect à Tyson pour son courage. »

Nelson : Caroline Dubois, « héritière présomptive » de Claressa Shields

Jonny Nelson de Sky Sports a déclaré que Caroline Dubois avait « capté l’attention de tout le monde », la qualifiant d' »héritière présomptive » de Claressa Shields avant le combat qui pourrait voir la championne du monde de 22 ans pour la première fois.

« Depuis qu’elle est devenue professionnelle, Caroline a attiré l’attention de tous, de la part des pros chevronnés, des combattantes comme Claressa Shields qui pourraient finir par être l’ennemie de Caroline », a déclaré Nelson.

Caroline Dubois dit que son travail samedi consiste à montrer qu’elle est au-dessus de Magali Rodriguez et promet une « masterclass » de boxe.



Dubois combat la combattante de rue mexicaine devenue professionnelle Magali Rodriguez pour son premier titre mondial – le championnat IBO des poids légers – en direct sur Sky Sports ce samedi.

« Son talent, son instinct, sa puissance de frappe, son énergie et son ambition, tout cela est ridicule pour quelqu’un avec si peu d’expérience professionnelle. »

