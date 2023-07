Tyson Fury et Francis Ngannou fixent la date du match de boxe exhibition en Arabie saoudite | Nouvelles de boxe

Tyson Fury, le champion invaincu des poids lourds Lineal et WBC, et Francis Ngannou, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, verrouilleront les cornes le samedi 28 octobre à Riyad, en Arabie saoudite.

Parler d’un combat croisé entre les deux hommes avait été évoqué depuis que Ngannou a rejoint Fury sur le ring après sa victoire par élimination directe sur Dillian Whyte.

Le combat sera une confrontation épique entre deux géants de leurs domaines après l’ouverture de Riyadh Season, un festival qui a accueilli des visiteurs du monde entier pour vivre des milliers de concerts, d’événements sportifs, d’expériences culinaires et d’autres événements culturels uniques.

Anthony Joshua a admis que son scénario de rêve serait de combattre Dillian Whyte, suivi de Deontay Wilder, puis enfin de Tyson Fury et pense qu'il peut battre les trois



L’affrontement pour découvrir qui est « l’homme le plus méchant de la planète » se déroulera selon les règles officielles de la boxe professionnelle, avec trois juges au bord du ring adoptant le système de must en 10 points. Les deux combattants promettent cependant de se rencontrer au milieu du ring, de partir en guerre et de gagner par KO de manière dévastatrice.

Un accord a été conclu avec Queensberry, Top Rank et la bannière promotionnelle de Ngannou, GIMIK Fight Promotions, pour s’associer à Riyadh Season pour accueillir l’événement historique qui captivera l’imagination des fans de combat du monde entier.

Le combat verra le menton le plus dur de la boxe testé par le coup de poing le plus puissant du monde, comme le confirme le Guinness World Records.

Fury l’a dit, déclarant: « Dès que cette cloche sonnera, ce seront les bombes! Ce gars est censé être le plus dur au monde, mais voyons comment il réagit quand il est touché par le Big GK .

Tyson Fury annonce la prochaine exposition de Francis Ngannou





« J’ai hâte de retourner là-bas sous les lumières. J’ai hâte de montrer au monde que The Gypsy King est le plus grand combattant de sa génération dans une bataille épique avec un autre maître de son art.

« Francis avait l’air dur quand il a sauté sur le ring après le combat de Whyte, mais il n’y a personne de plus dur que moi, et vous le verrez tous de manière dévastatrice le 28 octobre.

« Je voudrais remercier mes promoteurs Frank Warren et Bob Arum, mon manager Spencer Brown et les gars de Riyadh Season pour avoir rendu cet événement incroyable possible. Ça va être un combat pour les âges. Levez-vous ! »

Fury cherchera à séduire la victoire écrasante de décembre dernier sur Derek Chisora, où un arrêt au 10e tour a conduit à une troisième défense de son championnat du monde WBC.

Ngannou a également eu son mot à dire: « J’attends de rencontrer Tyson sur le ring depuis trois ans. Mon rêve a toujours été de boxer, et de boxer le meilleur.

Le poids lourd de l'UFC, Ciryl Gane, ne sait pas si Francis Ngannou réussira en boxe, mais n'exclut pas une victoire choc pour l'ancien champion de l'UFC s'il affrontait Tyson Fury.



« Après être devenu le champion incontesté des poids lourds de MMA, c’est l’occasion pour moi de réaliser ce rêve et de consolider ma position d’homme le plus méchant de la planète.

« Je voudrais remercier Riyadh Season et mon équipe de 3Point0 Labs pour avoir aidé à organiser cet événement. Tout ce que je dirai à Tyson pour l’instant, c’est qu’il ferait mieux de danser sur ce ring parce que si je le touche, il va dormir ».

Ngannou a eu le temps de se préparer pour sa confrontation depuis qu’il a quitté l’UFC après la fin de son contrat, signant par la suite un méga-accord sans précédent en tant que partenaire stratégique mondial avec le co-leader mondial de la MMA Professional Fighters League (PFL) et leur Super Fights Division en 2023.