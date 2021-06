Tyson Fury et Deontay Wilder ne sont pas d’accord : Oleksandr Usyk est-il une menace majeure pour Anthony Joshua ? | Nouvelles de boxe

Tyson Fury et Deontay Wilder voient la menace posée par Oleksandr Usyk différemment, mais Anthony Joshua a prévenu : « Je ne crains aucun d’eux. »

Joshua devrait défendre ses titres IBF, WBA et WBO contre Usyk en septembre au Tottenham Hotspur Stadium de Londres tandis que Fury et Wilder se rencontrent dans un combat pour le titre WBC à Las Vegas le 24 juillet dans une paire de collisions de championnat du monde des poids lourds.

Le combat de titre incontesté de rêve de Joshua et Fury pourrait être rectifié pour plus tard cette année s’ils ressortent avec leurs ceintures intactes.

Fury a déclaré exclusivement à Sky Sports, lorsqu’on lui a demandé si Usyk dérangerait Joshua: « Je ne pense pas, non. Usyk a perdu contre Derek Chisora ​​à mon avis, et Derek a dépassé son meilleur niveau de 10 ans.

« Aucun danger.

« C’est un cruiserweight qui serait éliminé par Wilder en un round. »

Mais Wilder a exclusivement parlé à Sky Sports des chances d’Usyk de battre Joshua: « Tout le monde est une menace jusqu’à preuve du contraire. Chaque combat est dangereux – vous ne savez jamais quelle nuit une personne aura. »

Malik Scott, le nouvel entraîneur de Wilder, a ajouté : « Usyk est un combat dangereux pour tout le monde, pas seulement pour Joshua.

« Vous devez féliciter Joshua de l’avoir affronté. Usyk n’est pas un gars que tout le monde essaie de combattre – c’est un gars que les gens préféreraient ne pas combattre.

« Usyk apprend sur le tas contre les gars les plus dangereux.

« Il n’a pas suivi un plan de sept combats. C’est son troisième combat chez les poids lourds. C’est une grosse montée.

« Il sera intéressant de savoir comment Usyk réagit à la taille et aux détails techniques de Joshua, et comment Joshua réagit à la vitesse d’Usyk en tant que gaucher. »

Usyk est invaincu et a remporté la World Boxing Super Series et le titre incontesté dans la division cruiserweight. Lui et Joshua ont tous deux remporté des médailles d’or aux Jeux olympiques de 2012.

Joshua a déclaré exclusivement à Sky Sports lorsqu’on lui a demandé quels dangers Usyk pose: « Aucun. Je n’en crains aucun.

« Il n’apporte rien que je n’aie jamais vu auparavant.

« Deux bras, deux jambes, un cerveau et un peu de cœur. C’est tout, alors allons-y.

« C’est un bon combattant. Je me lance un défi à l’entraînement – ce n’est pas tellement son défi.

« Je vais y aller sans penser à la tâche qui m’attend. C’est quelque chose que je ne peux pas faire. Je ne veux pas trop compliquer cette tâche.

« Je vais croire en moi, y aller et faire ce que je sais que je peux faire.

« Les gens ne savent pas ce que je peux faire tant qu’ils ne sont pas sur le ring avec moi.

« Je vais montrer de quoi je parle. Je cocherai une autre case lorsque la cloche finale sonnera – si elle passe ! »

Joshua a été contraint de recentrer son attention sur Usyk après s’être initialement attendu à combattre Fury.

Il a fait appel à l’Irlandais Thomas Carty comme partenaire d’entraînement pour reproduire le style gaucher d’Usyk.

« Un changement d’adversaire avec un style complètement différent », a déclaré Joshua.

« J’étais à la destination finale sur la route incontestée, mais maintenant il y a un autre arrêt au stand.

« Je vais affronter l’ancien champion du monde incontesté des cruiserweight qui est passé au poids lourd. »