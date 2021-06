Tyson Fury et Deontay Wilder face à face mardi – le combat de trilogie commencera par des jeux d’esprit | Nouvelles de boxe

La dernière fois que Tyson Fury et Deontay Wilder ont participé à une conférence de presse pour débattre de leur combat, le premier coup significatif a été porté. Le problème était que Wilder ne s’en rendait pas compte.

« Ce que j’ai fait la dernière fois n’était pas assez bon, alors je le modifie et nous chercherons le KO », a déclaré Fury. « C’est un geste audacieux de combattre le feu par le feu. »

Wilder leva les yeux au ciel: « Je n’achète rien de ce qu’il dit. »

Mais là, ce n’était pas tellement un indice mais une déclaration claire et évidente de Fury qu’il avait l’intention d’effectuer un demi-tour à 180 degrés avec sa tactique. Effectivement, il a déchaîné un Wilder surpris en sept tours dominants de leur match revanche.

Ils s’affronteront pour la première fois depuis que Wilder a été laissé ensanglanté et terrassé, son record invaincu et son aura redoutable en lambeaux, mardi à 21 heures pour annoncer officiellement un match de trilogie le 24 juillet à Las Vegas.

Ce sera plus qu’un événement médiatique obligé, c’est la première chance de reprise de la guerre, une occasion de joutes avant que les affaires reprennent.

Leur deuxième combat pour le championnat WBC semble il y a une vie dans le monde tordu et tournant de la boxe des poids lourds – Fury et Wilder sont des hommes changés, nous ne savons pas encore si c’est pour le meilleur ou pour le pire.

















Carl Froch dit que l’affirmation de Deontay Wilder selon laquelle il a perdu contre Tyson Fury à cause de son costume de ring-walk est « ridicule ».



















Jay Deas explique pourquoi Mark Breland a jeté l’éponge



Wilder, célébré comme le boxeur le plus dur jamais frappé par Fury, a répondu à sa première défaite avec une série de théories du complot de plus en plus bizarres. Plus inquiétant encore, plus d’un an plus tard, il a répété bon nombre des mêmes théories. Le temps l’avait maintenant adouci.

Son costume de ring-walk était trop lourd donc fatiguait ses jambes, Fury a illégalement trafiqué ses gants (fort abattus par la WBC), son entraîneur était « déloyal » pour avoir jeté l’éponge.

Mark Breland a depuis perdu son emploi dans le coin de Wilder. Jay Deas, alors entraîneur en chef, a blâmé Breland dans les instants qui ont suivi le combat et a conservé un rôle dans le coin de Wilder. Mais Malik Scott, une fois mis KO par Wilder, est son nouvel entraîneur.

Les 14 derniers mois pour Fury ont été dominés par des discussions sur un combat avec Anthony Joshua pour couronner un champion incontesté qui est tombé lors de la dernière haie. Cette déception inévitable doit être rapidement transformée en motivation plutôt qu’en complaisance.

Wilder a terrassé Fury deux fois mais leur premier combat était un match nul



Fury a démantelé Wilder lors de son deuxième combat



La réunion de mardi deviendra désormais une démonstration de force du champion et du challenger.

Il incombe à Wilder de dégager la même aura destructrice d’autrefois.

« La personne la plus dangereuse à côtoyer est celle qui n’a rien à perdre », a-t-il prévenu.

Il y a de l’optimisme de ceux qui entourent Wilder. Sa co-manager Shelly Finkel a déclaré à Sky Sports: « Il est définitivement capable. Encore une fois, pas d’excuses, il n’était pas le Deontay que nous connaissons dans ce deuxième combat et nous chercherons à surprendre le monde.

« Nous ne sommes pas vraiment surpris si cela se produit, mais tout le monde le fera et je crois honnêtement que Deontay va l’arrêter cette fois. »

Ni Fury ni Wilder n’ont jamais regardé dans les yeux d’un homme qui les a déjà battus. Mardi soir, cela changera et, par conséquent, le teint de la trilogie se battra dans cette rivalité convaincante.