Tyson Fury est la cible de Zhilei Zhang qui est prêt à affronter le champion WBC en Grande-Bretagne après la victoire par KO contre Joe Joyce | Nouvelles de boxe

Zhilei Zhang serait ouvert à une bataille contre Tyson Fury en Grande-Bretagne après sa superbe victoire par élimination directe au troisième tour contre Joe Joyce.

Zhang a déchargé une énorme main droite pour renverser Joyce à la Wembley Arena lors de leur match revanche contre les poids lourds et cible désormais Fury, qui revient contre Francis Ngannou, un ancien champion de l’UFC, en Arabie Saoudite le 28 octobre.

L’équipe promotionnelle de Fury espère relancer les discussions avec Oleksandr Usyk pour un combat incontesté pour le titre mondial, mais Zhang est devenu un autre adversaire potentiel pour le champion WBC après des victoires consécutives contre Joyce à Londres.

Image:

Zhang a terrassé Joyce avec une énorme main droite





« Nous adorerions combattre Fury, mais je crois qu’ils essaieront ensuite de faire Fury contre Usyk », a déclaré le co-manager de Zhang, Terry Lane, à Sky Sports.

« Nous devons voir dans quelques semaines s’ils réussissent ce combat. Sinon, nous n’allons pas rester les bras croisés et attendre.

« Il y a d’autres noms comme (Deontay) Wilder, donc c’est vraiment difficile à dire, mais je pense qu’après hier soir, il y a Usyk, Fury et Zhilei et puis tous les autres. [in the heavyweight division.]

« Mais Zhilei a 40 ans, il veut combattre de grands noms et des gars comme Wilder sont là-bas et nous allons juste devoir voir ce qui se passe. »

S’exprimant après sa victoire samedi soir, Zhang avait déclaré : « Au public, je veux vous poser une question : voulez-vous me voir faire taire Tyson Fury ? »

Image:

Joyce a subi une défaite répétée contre Zhang à Londres





L’Arabie Saoudite serait le lieu le plus probable pour Fury contre Zhang, selon Lane, mais il « adorerait » ramener Zhang à Londres pour un autre combat majeur.

« S’ils ne font pas Usyk et Fury, alors Fury est notre cible. Je pense qu’avec le nouvel accord que les Warrens ont conclu avec les Saoudiens, cela irait probablement là-bas », a déclaré Lane.

« Avec le combat contre Fury, cela a plus de sens qu’en Chine ou même au Royaume-Uni, mais écoutez, nous aimons nous battre ici, donc nous aimerions revenir à Wembley, ou même le faire à New York ou à Vegas. »

Le combat incontesté peut-il bientôt avoir lieu ?

Président de premier rang Todd DuBoef pense que le combat Fury contre Usyk aura lieu le plus tôt possible, avec tous les titres mondiaux des poids lourds en jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tyson Fury a déjà minimisé un combat potentiel avec Usyk



« Absolument », a déclaré DuBoef Sports aériens. « Je pense que nous avons été gênés par le timing lors de cette dernière remise des gaz. Le timing des deux gars ne correspondait tout simplement pas et nous essayions de faire en sorte que ce combat se déroule au printemps, avant que le match obligatoire Dubois-Usyk n’ait lieu.

« Il y a eu un certain nombre de circonstances, donc la bonne nouvelle est qu’Usyk est sorti du combat avec Dubois. Certaines personnes pensaient qu’il n’avait pas l’air aussi bien qu’ils le pensaient, mais c’était un très bon combat compétitif.

« Tyson va rester affûté comme un rasoir et j’espère qu’il combattra l’homme le plus méchant de la planète, et ils vont y aller.

« Je pense que peu de temps après, il serait approprié, et les étoiles devraient s’aligner à des fins de timing, que l’unification se produise très bientôt. »

Le promoteur d’Oleksandr Usyk, Alex Krassyuk, a déclaré Sports aériens ils gardent espoir et sont prêts à coopérer avec l’équipe de Fury pour que le combat ait lieu.

« Nous avons toujours été optimistes et coopératifs », a déclaré Krassyuk. « Usyk a même accepté un partage 70/30 [in Fury’s favour] tôt [than] ceci pour que cela se produise.