Tyson Fury essaie de vous briser pour voir de quoi vous êtes fait, dit Nick Campbell avant le choc des poids lourds avec Steve Robinson | Nouvelles de boxe

Deux poids lourds imposants s’affronteront lorsque l’Écossais Nick Campbell affrontera l’Anglais Steve Robinson lors du match Chris Billam-Smith contre Armend Xhoxhaj à Bournemouth samedi soir.

À six pieds sept pouces de hauteur, les deux sont de grands hommes et Campbell sait que Robinson est dangereux.

“Si vous atterrissez sur le menton de quelqu’un et que vous avez cette taille et ce poids, il y a de fortes chances qu’il dorme. J’ai beaucoup de respect pour lui”, a déclaré Campbell.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’énorme poids lourd Steve Robinson dit que son combat avec Nick Campbell ne peut se terminer que par un gros KO



“C’est probablement un combat qu’il n’avait pas besoin de mener, c’est probablement un combat que je n’avais pas besoin de mener. Mais en fin de compte, si vous allez être sur une plate-forme comme Sports du ciel, vous devez donner aux fans 50-50 combats. Je pense que c’est un bon défi pour nous deux. Le gagnant remporte tout.”

Une perte pour l’un ou l’autre à ce stade de leur carrière serait un revers majeur.

“Je viens pour gagner tout ce qu’il faut, par tous les moyens nécessaires. Que ce soit un arrêt, c’est un arrêt, que cela signifie une décision aux points, c’est une décision aux points”, a déclaré Campbell. Sports du ciel.

“Je viens pour toute éventualité, quoi qu’il en coûte.”

Robinson a subi une défaite bouleversée contre Shane Gill plus tôt cette année, mais Campbell ne se permettra pas de devenir trop confiant.

“Je pense que tout le monde est battable, si vous arrivez avec le bon plan de match”, a-t-il déclaré. “Shane Gill était dur, s’est avancé, a essayé et a bouleversé Steve hors de son rythme. C’est ce que c’est.

“Je n’y vois pas grand-chose parce que c’était il y a des mois, le grand homme a eu beaucoup de temps pour y réfléchir et je suis sûr qu’il a changé les choses au camp. Je m’attends au meilleur Steve Robinson sur Samedi soir.

“Tout le monde a une chance de perforer chez les poids lourds. Vous devez être allumé de la première cloche à la dernière cloche, du premier coup au dernier coup.”

Bien que Campbell soit un invaincu 5-0 et le premier champion écossais des poids lourds en 71 ans, il a été critiqué lorsqu’il a parfois eu du mal à vaincre Jay MacFarlane lors de son dernier combat.

“J’ai reçu des commentaires injustes après ce combat, alors je cherche à prouver que beaucoup de gens ont tort samedi soir. Me prouver où je dois être”, a-t-il déclaré.

“C’était évidemment un honneur d’être la première personne en 71 ans à remporter la ceinture. Comme je l’ai dit, je cherche juste à y aller, à réaliser une performance clinique et à prouver que les sceptiques ont tort.”

Pour ce combat, il s’est entraîné dans le gymnase de Tyson Fury lors d’un combat avec Joseph Parker. Il avait Fury dans son coin pour certains de ces combats et s’est également battu avec le champion WBC.

Nuit de combat en direct



Samedi 17 décembre 19h00





Il a tiré des leçons inestimables de cette expérience.

“Cela m’a également donné confiance que je peux entrer et donner du travail à ces gars”, a déclaré Campbell. “J’étais ravi d’être impliqué dans un environnement de classe mondiale.

“Tout le monde se pousse constamment chaque jour pour tirer le meilleur parti l’un de l’autre. Le fait que Tyson ait été là pendant une partie du camp, faisant mon coin en sparring, était un peu surréaliste.”

Fury lui donnait des conseils. “La plus grande chose que j’ai retenue de Tyson était son état d’esprit et sa mentalité. Il a l’état d’esprit où si vous faites 10 pompes, il va en faire 11, si vous faites 10 tours, il va faire 11 tours. Il veut toujours être le meilleur, il veut toujours faire tout ce qu’il faut pour être le numéro un”, a révélé Campbell.

“Quoi que vous fassiez, n’abandonnez pas parce qu’il essaie de pousser tout le monde et de vous briser, et voyez de quoi vous êtes fait.

“Vous pouvez vraiment voir cela dans sa mentalité à l’entraînement, c’est donc l’une des choses les plus importantes que j’en ai retirées. Son état d’esprit, la façon dont il s’entraîne et la façon dont il s’occupe de ses affaires. Je peux comprendre comment il a réussi à sortir du pont trois fois contre [Deontay] Plus sauvage. Il n’a pas de bouton “abandonner”. C’est tout ou rien et il veut être le meilleur.

“Si vous voulez aller n’importe où, vous devez travailler dur et vous devez vouloir être le meilleur.”

Nick Campbell boxe Steve Robinson sur l’undercard Chris Billam-Smith vs Armend Xhoxhaj en direct sur Sky Sports Mix à partir de 19h et Sky Sports Main Event à partir de 19h30 le samedi 17 décembre