Tyson Fury donne son verdict sur Jake Paul avant le combat de Tommy Fury | ‘Je suis dans les limbes. Je veux juste me battre’ | Nouvelles de boxe

Tyson Fury dit que son frère Tommy Fury ne peut pas se permettre d’être complaisant lorsqu’il combattra la personnalité des médias sociaux Jake Paul le mois prochain.

Fury n’a jamais perdu dans sa carrière et est le champion du monde en titre des poids lourds WBC. Mais il n’a pas ignoré la capacité de boxe de Jake Paul.

“Je pense que c’est un boxeur décent. Beaucoup de gens pensent qu’il est juste un YouTubeur qui ne sait pas boxer, mais je l’ai vu s’entraîner et j’ai vu ses combats et je pense qu’il est décent”, Fury Raconté Sky Sports Nouvelles.

Tyson Fury dit qu'il est "prêt à faire du rock and roll" contre Oleksandr Usyk et espère que le combat pourrait avoir lieu "dans les prochains mois".



“Il est comme un professionnel novice. Il n’a disputé que six combats, il est donc exactement aussi bon qu’il devrait l’être à ce stade. Ce n’est pas un boxeur olympique, mais encore une fois, je ne le suis pas non plus.”

Il a averti que son frère Tommy Fury ne pouvait pas prendre son combat du 26 février avec Paul à la légère.

“Il ne peut pas simplement aller au glacier et ne pas s’entraîner. Il doit vraiment se concentrer et avoir le bon combat et tout”, a déclaré Fury. “Il doit prendre ça très au sérieux.

“Il doit faire le travail quand il est là-dedans parce qu’il n’y a pas que l’adversaire. Si vous retirez l’adversaire de l’équation”, a-t-il poursuivi. “Il y a une grosse pression, un grand stade, le haut de l’affiche et tout ce genre de choses.

“Les frissons et les débordements de la boxe à grande échelle les atteignent parfois, donc ça va être intéressant de voir si Tommy peut gérer cette pression, ce que je sais qu’il peut, mais ça va être intéressant de le voir le faire devant le monde.”

Glover Teixeira pense que Francis Ngannou aura besoin de combats d'échauffement avant d'affronter Tyson Fury



Fury prédit une victoire d’arrêt pour son frère. “Je pense que Tommy l’assomme en six rounds”, a-t-il déclaré. “Tommy me frappe et me fait mal et je mesure 20 pierres et 6 pieds 9 pouces et je suis le champion du monde des poids lourds.”

Fury a défendu son titre WBC des poids lourds en décembre lorsqu’il a battu Derek Chisora ​​et attend actuellement la confirmation de son prochain combat.

“Je suis fantastique. J’ai passé un bon Noël et le Nouvel An”, a-t-il déclaré. “Je me suis entraîné et nous attendons juste une annonce.

“Je suis dans les limbes comme le reste du monde. Je ne suis pas intéressé par qui, quoi, où ou quand. Je veux juste me battre et c’est tout.”

Tyson Fury devrait affronter Oleksandr Usyk pour le championnat incontesté des poids lourds





On s’attend à ce que son prochain combat soit le combat incontesté pour le titre des poids lourds contre Oleksandr Usyk.

“Je pense que les deux combattants ont accepté le combat, je pense que la question est de savoir où sera le site”, a déclaré son promoteur américain Bob Arum. Sports du ciel plus tôt. “Cela sera réglé, espérons-le, la semaine prochaine et nous aurons une annonce sous peu.

“Si le combat se déroule au Moyen-Orient, ce sera quelque temps après le Ramadan et si le combat se déroule au Royaume-Uni, ce sera début avril.”