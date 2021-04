Tyson Fury reviendra sur le ring cet été « avec ou sans Anthony Joshua », assure son père John Fury qui prévient que « rien n’a changé » en pourparlers pour finaliser le rêve de combat incontesté.

Le champion WBC Fury et le détenteur du titre IBF, WBA et WBO Joshua sont enfermés dans des négociations, qui ont saisi le monde de la boxe, pour assurer un méga-combat qui couronnerait un dirigeant incontesté de la division.

Un lieu et une date sont les principaux problèmes à résoudre – le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, est en pourparlers avec des sites en Arabie saoudite, au Qatar, à Singapour, en Chine, en Amérique, à Dubaï et en Grande-Bretagne pour un combat cet été, mais le père de Fury a maintenant livré une sévère Attention.

















John Fury dit que Joshua n’aurait qu’une « chance de perforateur »



« Nous nous battrons de toute façon, avec ou sans AJ », a déclaré John Fury Sky Sports. «Nous l’avons clairement indiqué.

« J’espère [Hearn] peux le faire. Il essaie, fait de son mieux.

« Vous ne vous attendriez pas [Fury’s promoters] Bob Arum va courir partout dans le monde à 90 ans, Frank Warren en a 70. Eddie n’est qu’un jeune homme! Il fait un excellent travail, j’aime ses interviews, c’est un bon personnage, son père peut être fier de lui.

« J’espère qu’il ne s’est pas tiré une balle dans le pied en laissant le chat sortir du sac trop tôt. Je pense que c’est ce qu’il a fait parce qu’il voulait être celui qui l’annoncerait. »

Fury avait précédemment fixé des délais pour le week-end dernier et pour mardi, racontant Derrière les gants que « je vais continuer » à moins qu’un accord ne soit finalisé.

John Fury a déclaré: « À 21 heures [on Tuesday], rien n’a changé. Je sais qu’ils travaillent sur le dos pour que cela dépasse la ligne.

« Mais cela s’avère difficile pour Eddie Hearn. Il est allé aux quatre coins du monde pour essayer de vendre ce combat.

«Personne ne veut investir parce que ce n’est pas le bon moment pour son entreprise. Ils veulent en tirer profit, mais le moment ne leur permettra pas d’en tirer profit.

«Mais le monde le veut.

« Ils ont été pressés avec ça. Quand vous précipitez un gâteau, il n’a pas bon goût.

Fury n’a pas boxé depuis qu’il a battu Wilder il y a plus d’un an



«Ce combat pourrait être rendu beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, dans les mois à venir, lorsque les gens reviendront à des moyens plus faciles, à la normalité.

« Pour le moment, rien n’a changé. Il y a des rumeurs, beaucoup de rumeurs, mais rien n’est gravé dans le marbre à 21 heures. [Tuesday night].

«Je lui ai dit ‘asseyez-vous bien’. S’ils réussissent, tant mieux. S’ils ne le font pas …

« Le chronomètre s’est écoulé samedi dernier. Si nous ne voulions pas ce combat, nous ne serions pas encore en train de négocier. Nous voulons ce combat. Nous lui donnerons toutes les chances de lancer ce combat en juin ou juillet.

«Nous sommes assis serrés, attendant un contrat, un lieu, une date. Nous allons signer. Nous sommes prêts à partir.

« Nous n’avons pas besoin d’un long camp d’entraînement, nous pouvons y aller dans les cinq prochaines semaines. »

John Fury a insisté sur le fait que son fils invaincu n’avait pas de préférence en termes de lieu.

« Tyson se battra n’importe où, avec AJ ou n’importe qui, » dit-il. «Partout où ils feront ce combat, Tyson se fera un plaisir de les obliger. Ce n’est pas un problème.

« Idéalement, je l’aimerais [in the UK] mais je ne pense pas que cela se produira. «

Joshua KO’d Pulev en décembre



Joshua a assommé Kubrat Pulev en décembre mais Fury est déjà hors du ring depuis plus d’un an, depuis sa destruction de Deontay Wilder en février 2019.

Son manque d’activité sur le ring pourrait devenir problématique à moins qu’un accord ne soit conclu pour faire face à Joshua cet été, a expliqué son père.

« Si cela continue, il aura besoin de combats de mise au point », a déclaré John Fury. «L’inactivité joue un grand rôle dans la boxe.

«Vous devez avoir une activité sous ces lumières.

«En tant que père, je ne ferais pas mon travail correctement. Je ne laisserai pas cela arriver si mon fils n’y est pas. Et si je dis quelque chose à Tyson, il le prendra en compte.

« Si le combat a lieu en juin, juillet ou même août, nous le prendrons. Mais s’il se produit l’année prochaine, nous devons nous battre. »

















Eddie Hearn dit que Joshua vs Fury est « très proche »



Le promoteur Hearn a déjà dit Sky Sports le week-end: « Nous sommes dans une super situation avec plusieurs offres sur la table. Je suis tranquillement confiant.

« Nous y sommes presque. Nous avons travaillé très dur et nous ne voulons pas céder. »

L’ancien champion des poids lourds David Haye a déclaré à Sky Sports plus tôt mercredi: « Je serai surpris si cela se produit avant novembre. Si cela se produit avant novembre, fantastique.

« Connaissant la boxe comme moi, quelle que soit l’offre qu’ils reçoivent, il faudra que ce soit ridicule, absolument ridicule pour la faire passer au-delà de la ligne, et si cela dépasse la ligne, que Dieu les bénisse tous les deux. »