Tyson Fury dit qu’Oleksandr Usyk est “en tête de liste des courses” pour 2023 mais sinon, Joe Joyce à Wembley | Nouvelles de boxe

Tyson Fury vise une confrontation pour l’unification du titre mondial avec Oleksandr Usyk en février, mais cherchera une bataille entièrement britannique avec Joe Joyce si cela ne peut pas être fait.

Le champion en titre des poids lourds WBC revient sur le ring le samedi 3 décembre pour un combat de trilogie contre Derek Chisora, après avoir annulé sa décision de prendre sa retraite dans la foulée en défendant avec succès la ceinture avec un arrêt au sixième tour de Dillian Whyte en avril.

Fury a toujours en vue un affrontement avec Usyk, qui a conservé les versions WBA, WBO et IBF du titre après un match revanche réussi avec Anthony Joshua en août et a été initialement désigné comme un adversaire possible pour le “Gypsy King” le mois prochain avant Février est apparu comme une date plus probable.

En supposant qu’il remporte trois victoires sur trois contre Chisora ​​après des victoires en 2011 et 2014, l’invaincu de 34 ans a toujours Usyk comme cible principale. Pourtant, la perspective d’affronter son compatriote invaincu boxeur britannique Joyce, maintenant 15-0 (14) après avoir arrêté Joseph Parker pour réclamer la couronne WBO provisoire, à Wembley est également sur les cartes.

“Usyk est en haut de la liste de courses – à condition que je réussisse celui-ci, et sinon une revanche avec Chisora ​​pour la quatrième fois”, a déclaré Fury à la chaîne YouTube de Queensberry Promotions.

“Si Usyk ne veut pas de fumée en février, faisons Joyce à Wembley. Joe, mets tes patins, mets-toi en forme, parce que si le poids moyen ne veut pas de fumée, tu es dedans. Je me bats trois fois ensuite année et vous pourriez être l’un d’entre eux.

Frank Warren a défendu Derek Chisora ​​en tant qu’adversaire de Tyson Fury et dit que tous les combattants les mieux classés n’étaient pas disponibles



“[Joyce]à mon avis, est le poids lourd classé n ° 2 au monde derrière moi – peut-être n ° 3 parce que je ne pense pas que quiconque dans le monde puisse prendre le pouvoir de Deontay Wilder, seulement moi-même. »

L’affrontement avec Chisora, qui a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives en remportant une victoire par décision partagée contre Kubrat Pulev en juillet, ne sera que le deuxième combat de Fury depuis la conclusion de sa trilogie contre Wilder avec un arrêt au 11e round de l’Américain percutant. en octobre 2021.

Fury est déterminé à être plus actif en 2023, transmettant son intention d’avoir trois combats l’année prochaine au promoteur Frank Warren.

Tyson Fury dit que si Derek Chisora ​​se connecte avec un “grand swing”, il pourrait avoir de vrais problèmes



“C’est très important pour moi parce que je me suis entraîné depuis le lendemain de Noël l’année dernière pendant une année chargée et je n’ai eu qu’un seul combat”, a déclaré Fury.

“Je sais que j’ai pris ma retraite et que j’attendais un peu, mais je suis de retour maintenant et je voulais me battre désespérément parce que pour l’année prochaine, je veux être prêt parce que je veux au moins trois combats l’année prochaine.

“J’ai dit à Frank; [I want to be] un beau champion poids lourd actif – pas de déconner, pas de retraite, pas de longs séjours hors du ring.

“Droit dedans, trois combats l’année prochaine. Obtenez cet homme [Chisora] à l’écart d’abord, puis nous combattrons trois combats l’année prochaine.”