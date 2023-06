Tyson Fury dit qu’il pourrait assommer Francis Ngannou après 15 pintes dans une fouille effrontée à l’icône de l’UFC

Tyson Fury dit qu’il pourrait encore frapper Francis Ngannou, même lorsqu’il a 15 pintes de profondeur.

Les deux combattants ont relancé leur querelle dimanche après l’annonce de l’offre de Dana White de faire un combat entre Fury et l’icône de l’UFC Jon Jones.

3 Le président de l’UFC tient à ce que Fury combatte Jones

3 Mais Fury et Ngannou avaient quelques choses à se dire dimanche au milieu d’un match de boxe potentiel entre eux Crédit : ESPN

Mais bien avant cela, le champion du monde de boxe poids lourd WBC Fury flirtait plus que l’idée de verrouiller les cornes avec l’ancien champion du monde poids lourd UFC Ngannou.

« Francis Ngannou, je sais que tu n’as plus de contrat avec l’UFC », a déclaré Fury en janvier.

« Tu veux gagner de l’argent de grand garçon ? Viens voir le Gypsy King.

« Faisons un grand, grand combat pour le plus méchant MF de la planète.

« Allons-y épicé, dans une cage, des gants de quatre onces, sous Queensberry [boxing rules]et ayons un arbitre dur à cuire comme Iron Mike Tyson.

« Est-ce que je viens de vendre ça au monde? »

Ngannou a relancé ce combat verbal en téléchargeant une vidéo de lui sur le speed ball, qui était sous-titrée: « Quoi qu’il en soit … je serai prêt @TysonFury. »

3 Y a-t-il quelqu’un que Fury n’a pas essayé d’appeler cette année ? Crédit : Getty

Fury a répondu avec effronterie sur Instagram: « J’aurai 15 pintes [beer emojis] et toujours KO gros clochard raide ! »

Ngannou a dit plus tard: « Arrête de parler, Tyson, et viens essayer. Je te rends déjà service en utilisant tes gants et tes règles parce que [of] vos compétences limitées. »

Tout alcool impliqué dans un combat entre Fury et Ngannou serait pour le moins intéressant.