Tyson Fury dit que Deontay Wilder « éliminerait Anthony Joshua au premier tour » et qualifie le Britannique de rival « d’homme d’affaires » | Nouvelles de boxe

Tyson Fury a critiqué Anthony Joshua et son promoteur Eddie Hearn en disant « ce sont des hommes d’affaires et je suis un Spartiate ».

Fury défendra son championnat WBC des poids lourds contre Deontay Wilder à Las Vegas le 24 juillet après l’échec d’un méga-combat avec Joshua.

Joshua devrait plutôt mettre ses ceintures IBF, WBA et WBO en jeu contre Oleksandr Usyk en septembre, mais Fury s’en est pris à son rival britannique.

















0:40



Ils s’y remettent encore ! Tyson Fury et Deontay Wilder s’affrontent avant leur troisième combat en juillet



« Je m’occuperai de ces gars plus tard – la chose la plus importante pour moi est Wilder, le poids lourd le plus dangereux au monde qui éliminerait Joshua au premier tour », a-t-il déclaré en exclusivité à Sky Sports.

« Je dois dépasser Wilder pour que ces gars-là aient leurs cinq minutes de gloire. Je leur donnerai le plus gros coup dur qu’ils aient eu dans leur vie.

« Comme je l’ai dit à Eddie Hearn, la différence entre moi et eux, c’est qu’ils sont des hommes d’affaires et que je suis un Spartiate.

« Ce discours sur l’incontesté ne signifie rien pour moi. Je ne suis pas Eddie Hearn ou Anthony Joshua. Je me bats parce que c’est ce que je fais – c’est ce pour quoi je suis né.

« Je n’ai rien de personnel contre Wilder.

« Je me fiche des ceintures ou de ce dont on se souvient. Je me soucie de briser les gens.

« Si Wilder est devant moi, je vais lui donner une bonne cachette. La motivation ? C’est ce pour quoi je suis né.

« Je ne suis pas intéressé par l’argent, les ceintures ou tout ce qui va avec. Je m’intéresse au sang et au combat. »

Wilder, dont le record invaincu et le règne du titre mondial ont été dramatiquement mis fin par Fury lors de leur deuxième combat, portait des écouteurs et a refusé de parler lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine.

Après une confrontation longue et tendue avec Fury, Wilder a déclaré en exclusivité à Sky Sports: « Bien sûr, Fury [was more hurt]. Je lui ai fait une commotion cérébrale. N’avez-vous pas vu ses yeux retourner à l’arrière de sa tête ?

« Même dans les circonstances dans lesquelles j’étais, il ne peut même pas m’assommer.

« J’étais bel et bien vivant, toujours debout, donc il a beaucoup de soucis à se faire. Pas moi.

« Comme je l’ai dit, la vérité vous libérera. Ce sont des représailles. »

Fury a déclaré: « Je ne pense pas que je pourrais gagner de manière plus concluante si j’étais six sur le ring! J’espère en faire plus. »

















0:47



Tyson Fury dit que le troisième combat contre Deontay Wilder se terminera encore plus vite que sa victoire catégorique la dernière fois



Wilder a précédemment blâmé la fatigue causée par sa sortie du ring et la « déloyauté » de l’ancien entraîneur Mark Breland qui a jeté l’éponge pour sa défaite.

Fury a réagi : » Très certainement, j’ai perdu le respect pour lui en tant qu’homme de combat. Les combattants font des choses folles quand ils perdent – je suis dans ce jeu depuis longtemps et j’ai tout vu auparavant.

« Ces gars ont tous perdu avant. Il n’y a qu’un homme qui n’a pas perdu avant – vous le regardez. »

Regardez la star du livre pour livre et le redoutable puncheur Naoya Inoue contre Michael Dasmarinas dans un combat pour le titre mondial de Las Vegas dimanche à 3 heures du matin, en direct sur Sky Sports.