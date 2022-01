Tyson Fury dit à Dillian Whyte « vous êtes en train de vous anéantir » dans le plus grand indice à ce jour, ce combat sera convenu | Nouvelles de boxe

Dimanche 20 mars à New York Edgar Berlanga contre Steve Rolls Keyshawn Davis Alexandre Zayas

Samedi 5 février à Cardiff Chris Eubank Jr contre Liam Williams Claressa Shields contre Ema Kozin – Titres IBF, WBA et WBC des poids moyens

Si un accord n’a pas été conclu en privé, des offres de bourses seront alors faites – permettant à tout promoteur d’entrer dans les négociations et de financer le combat.

Le WBC a confirmé mercredi que la période de négociation libre entre Fury et Whyte serait prolongée pour la dernière fois jusqu’au vendredi 28 janvier.

« Josué et [his promoter] Eddie Hearn est le pire homme d’affaires de l’histoire – aujourd’hui, il a perdu 90 millions de dollars », a déclaré Fury.

Fury avait précédemment laissé entendre que Joshua avait choisi d’aller de l’avant avec un deuxième combat contre le champion IBF, WBA et WBO Usyk, au lieu de choisir de se retirer et de combattre le vainqueur de Fury contre Usyk.

Tyson Fury a fustigé Dillian Whyte dans la suggestion la plus significative à ce jour que leur combat sera accepté.

