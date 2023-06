Tyson Fury devrait bientôt avoir un challenger obligatoire pour son titre WBC des poids lourds, et ce pourrait être Anthony Joshua | Nouvelles de boxe

Le champion des poids lourds WBC, Tyson Fury, n’a pas encore combattu en 2023. Il n’a même pas encore programmé d’adversaire ni fixé de date pour boxer, après l’échec des pourparlers avec Oleksandr Usyk plus tôt dans l’année.

Usyk est hors de combat depuis encore plus longtemps. L’Ukrainien n’a pas boxé depuis qu’il a battu Anthony Joshua lors de leur match revanche d’août.

Mauricio Sulaiman, le président de la WBC, a déploré la stagnation de la division des poids lourds et s’attend à ce que la WBC commande bientôt un challenger obligatoire pour Fury.

Tyson Fury « sait ce qu’il veut », mais un combat pour le titre mondial incontesté contre Oleksandr Usyk reste dans les « incertitudes », déclare le promoteur Bob Arum



« Nous devons prendre des mesures », a déclaré Sulaiman Sports du ciel. « Il y a différentes options. Je vais en parler avec le conseil des gouverneurs, car nous entrons déjà en juin et il n’y a pas de scénario. Tyson Fury nous rendra fiers et montrera qui est le champion WBC. »

Le WBC avait ordonné à Deontay Wilder de boxer Andy Ruiz dans un éliminateur final qui déterminerait le challenger obligatoire pour leur titre des poids lourds. Mais ce combat n’a pas eu lieu non plus.

« Cela a été annoncé depuis novembre », a déclaré Sulaiman. « Nous avons patiemment essayé de le faire. Nous n’avons pas poussé dans l’espoir que Fury combattrait Usyk. C’était donc jusqu’en mars [when the Fury-Usyk negotiations collapsed]. Nous devons donc prendre des décisions. »

Le chef des opérations européennes du PFL, Dan Hardy, discute des chances de Francis Ngannou d’affronter Tyson Fury en MMA ou en boxe



Anthony Joshua est très bien classé avec le WBC. Il pourrait être appelé comme challenger obligatoire pour le titre de Fury.

« C’est une possibilité. Si Wilder et Ruiz ne se battent pas pour l’élimination finale, Joshua est là au n ° 3. C’est possible », a reconnu Sulaiman.

« Je ne veux pas spéculer car ce serait irresponsable d’essayer d’inventer quelque chose. Nous devons passer par un processus. Le conseil d’administration de WBC prendra cette décision.

« A ce stade, tout est possible. Il y a trop de talent, trop de grands combats, trop de bonnes combinaisons qui pourraient être faites pour les poids lourds et tout est au point mort. »

Tyson Fury a défié le champion poids lourd de l’UFC Jon Jones à un match de boxe



Un problème permanent pour le sport, en particulier dans la division des poids lourds, a été l’incapacité de faire les plus gros combats. Mais Sulaiman est néanmoins optimiste.

« Bien sûr, on s’inquiète de la sous-performance des poids lourds dans les combats qui ont été menés. Mais ce n’est la faute de personne, mais juste de la cupidité et du pouvoir. Alors j’espère qu’ils reviendront à la raison et que les combats auront lieu. Tyson Fury est la victime des périls d’argent », a déclaré Sulaiman.

« Mais il est prêt à combattre n’importe qui et je suis sûr qu’il sera actif très bientôt. »