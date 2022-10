Tyson Fury défendra son titre mondial des poids lourds contre Derek Chisora

Tyson Fury défendra son titre mondial des poids lourds dans un combat de trilogie entièrement britannique contre Derek Chisora ​​à Londres le 3 décembre après l’échec des négociations pour une confrontation potentielle avec Anthony Joshua.

Le combat contre Chisora, que Fury a battu en 2011 et 2014, aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium et sera la première sortie du «Gypsy King» depuis un arrêt de routine au sixième tour d’un autre rival national, Dillian Whyte, en avril.

L’invaincu Fury, dont la ceinture WBC sera en jeu, a tweeté: “Allons-y alors Del Boy !!! Rendez-vous le 3 décembre, Londres ! ».

Le promoteur de Fury, Frank Warren, a déclaré qu’il était “ravi” de défendre le titre de Fury devant les fans britanniques.

“Tyson a clairement conquis l’Amérique à travers sa trilogie avec Deontay Wilder et il y a aussi une énorme demande pour organiser ses combats à partir de sites à travers le monde”, a-t-il déclaré.

«Tyson voulait se battre à nouveau dans son pays d’origine cette année après sa soirée spéciale au stade de Wembley en avril. Cela nous amène au magnifique Tottenham Hotspur Stadium et à un match contre un ancien rival à Derek Chisora.

Warren a réitéré le plan de Fury d’affronter le conquérant de Joshua Oleksandr Usyk dans un combat d’unification au début de l’année prochaine.

L’Ukrainien avait précédemment indiqué qu’il n’avait aucune envie de se battre avant 2023.

“Tyson ne peut se permettre aucune erreur dans ce combat car il a le match incontesté très médiatisé avec Usyk au cours de la nouvelle année que nous attendons vraiment avec impatience”, a déclaré Warren.

Fury a battu son rival britannique à deux reprises auparavant, via une décision unanime à Wembley en juillet 2011 et une victoire à la retraite trois ans plus tard à l’ExCel de Londres.

Cette décision intervient après l’échec des pourparlers pour un éventuel combat entre Fury et l’ancien champion du monde des poids lourds britannique Joshua au début du mois.

Chisora, 38 ans, s’est battu pour la dernière fois en juillet, battant Kubrat Pulev dans une décision partagée à l’O2 Arena.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici