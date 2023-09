Tyson Fury critique Netflix pour une émission sur sa famille et l’appelle « Bulls ** t »

Le boxeur professionnel britannique Tyson Fury a critiqué le géant OTT Netflix pour son émission At Home With The Furys.

Le documentaire Netflix tourne autour de la vie de Tyson, de sa femme Paris Fury et de leurs enfants. Le « docusoap hilarant et sincère » donne aux téléspectateurs un aperçu de la vie personnelle du champion du monde des poids lourds WBC. Il montre une facette inédite de Tyson, en dehors du ring de boxe.

Selon les médias, la première saison de 8 épisodes a été un succès parmi les amateurs de sport et autres observateurs excessifs, le premier épisode ayant récolté 2,6 millions de vues quelques jours après sa sortie le 16 août. Cependant, Tyson a soulevé certaines objections concernant le docu-séries.

Sans aucun doute, Tyson Fury est la star principale de At Home With The Furys avec des apparitions spéciales de sa femme Paris Fury, de son père John Fury, de son frère Tommy Fury et de ses six enfants.

Lors d’une interaction avec le joueur de football américain Caleb Pressley dans son émission — Sundae Conversation with Caleb Pressley, Tyson a partagé qu’il devait supporter des caméras qui le suivaient partout où il allait pendant le tournage de l’émission. Même s’il était initialement d’accord avec cela, la légende de la boxe a surnommé l’émission Netflix « de vrais taureaux**t », car elle s’est abstenue de montrer « toute la réalité » de la vie de Tyson.

« Netflix ne voulait pas filmer toute la réalité. Ce sont de vraies conneries. J’ai dit que tu devais me filmer en train de me faire prendre, que tu devais me filmer en train de prendre une douche, que tu devais me filmer dans le bain et ils ont dit : « Non, je ne peux pas le faire », a déclaré Tyson Fury.

Plus tôt, dans l’émission télévisée Capital XTRA Breakfast, animée par Robert Bruce et Shayna Marie, Tyson a avoué que laisser la caméra dans sa maison était une grosse « erreur » de sa part, rapporte le Daily Mail. Il en avait tellement marre des caméras constantes que le boxeur était déterminé à arrêter immédiatement le processus de tournage. Il a même consulté ses avocats à ce sujet.

Malgré les remarques négatives de Tyson Fury sur son programme Netflix basé sur la vie, on suppose qu’il a donné son feu vert au renouvellement de la deuxième saison de At Home With The Furys. Bien qu’il ait annoncé sa retraite en avril 2022, Tyson reviendra sur le ring contre Francis Ngannou, ancien champion des poids lourds de l’UFC, le 28 octobre en Arabie Saoudite.

Sur le plan personnel, Tyson Fury et Paris Fury sont à nouveau devenus les fiers parents de leur septième enfant, un petit garçon, lundi 18 septembre.

