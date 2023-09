Tyson Fury contre Oleksandr Usyk « ne sera pas difficile à faire », déclare Bob Arum | « Cela pourrait être dès décembre » | Nouvelles de boxe

Tyson Fury pourrait encore combattre Oleksandr Usyk ensuite, déclare Bob Arum, l’influent responsable de Top Rank qui co-promeut le champion WBC des poids lourds.

Fury boxe ensuite dans un combat sans titre contre Francis Ngannou, l’artiste martial mixte et ancien titlist de l’UFC, et a lui-même suggéré qu’il continuerait à combattre d’autres noms du monde du MMA, comme Jon Jones.

Mais Arum pense que le prochain combat de Fury sera en fait l’affrontement incontesté pour le championnat avec l’Ukrainien Usyk, qui détient les ceintures WBO, WBA et IBF des poids lourds.

Tyson Fury a semblé exclure un combat d’unification avec Oleksandr Usyk, affirmant qu’il se bat pour l’argent et n’a aucun intérêt à se battre pour l’héritage.



« Ce ne sera pas difficile à réaliser », a déclaré Arum. Sports aériens. « Je connais les gens d’Usyk, ce sont des gens sympas. Son manager, son promoteur, ce sont des gens formidables.

« Usyk lui-même est un gars formidable. Je pense qu’il veut ce combat. Je pense que ce combat va avoir lieu et j’espère qu’il aura lieu le plus tôt possible. »

Même si les négociations précédentes pour faire de Fury contre Usyk ont ​​échoué, Arum maintient que non seulement ce sera le prochain, mais que cela ne pourrait être que dans quelques mois. « Probablement au début de l’année prochaine, mais cela pourrait arriver dès décembre », a-t-il déclaré.

S’exprimant sur Toe2Toe, Scott Welch discute du combat de Tyson Fury contre Francis Ngannou et de son avenir après ce combat.



Il ne s’attend cependant pas à ce que Fury ait trop de combats supplémentaires.

« J’aimerais le voir combattre Usyk. Je pense qu’une fois qu’il aura combattu Usyk et en supposant qu’il batte Usyk, je pense qu’il fera un tour de victoire, peut-être deux combats supplémentaires et laissera les plus jeunes prendre le relais », a déclaré Arum.

L’héritier du trône?

L’un des « jeunes gars » à venir est l’excellent poids lourd américain Jared Anderson.

Arum aimerait le voir boxer un Britannique, récent challenger au titre Daniel Dubois.

« Parfait », dit-il. « Si Franck [Warren, Dubois’ promoter] Je vais me le servir, nous le prendrons.

Jared Anderson a poursuivi son parcours sans défaite alors qu’il progresse dans la division des poids lourds, arrêtant Andriy Rudenko en cinq rounds.



Anderson sera bientôt de retour en action.

« Il se bat à nouveau en novembre, je pense que c’est un jeudi 16 à Vegas sur une grosse carte avec Shakur Stevenson », a expliqué Arum. « La semaine des courses de Formule 1 à Las Vegas.

« Ensuite, il aura combattu quatre fois cette année, et nous espérons l’avoir sur le ring quatre fois de plus l’année prochaine, et ensuite nous viserons un titre mondial. »